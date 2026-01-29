अमिताभ के सीन कर-कर के सीखी एक्टिंग, लेकिन इस फ्लॉप एक्टर को अक्षय कुमार मानते हैं अपना गुरु!

बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपने शुरुआती संघर्ष के दिनों से जुड़ा एक दिलचस्प खुलासा किया है. अपकमिंग शो व्हील ऑफ फॉर्च्यून में अक्षय होस्ट के रूप में नजर आएंगे. इसी शो में उन्होंने बताया कि उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां एक ऐसे एक्टर से सीखी, जिन्हें लोग अक्सर फ्लॉप एक्टर कह देते हैं, और वो एक्टर हैं चंकी पांडे. शो के दौरान बातचीत करते हुए अक्षय कुमार ने अपने पुराने दिनों को याद किया. उन्होंने बताया कि जब वह इंडस्ट्री में नए थे, तब उन्होंने बाकायदा एक्टिंग क्लास जॉइन की थी. उन क्लासेस में सीनियर कलाकार जूनियर कलाकारों को गाइड करते थे. अक्षय ने कहा, “चंकी मेरे टीचर थे.” यह सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

अमिताभ बच्चन के सीन से होती थी रिहर्सल

अक्षय ने आगे बताया कि क्लास में अक्सर अमिताभ बच्चन के मशहूर सीन परफॉर्म करवाए जाते थे. इन सीन को करते-करते उन्होंने डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज सीखी. उस समय चंकी पांडे सीनियर थे और नए लड़कों को सिखाया करते थे. अक्षय ने माना कि उनके एक्टिंग सफर की शुरुआत में चंकी का बड़ा योगदान रहा है. चंकी पांडे ने भी अपने मजाकिया अंदाज में इस बात पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने हंसते हुए कहा, “एक्टिंग भी मैंने सिखाई, डांस भी मैंने ही सिखाया और आज तक गुरु दक्षिणा भी नहीं मिली.” उनके इस मजाक पर सेट पर मौजूद सभी लोग हंस पड़े.

गुलशन ग्रोवर भी शोया का हिस्सा

इस दौरान अभिनेता गुलशन ग्रोवर भी वहां मौजूद थे. उन्होंने भी मजाक में कहा, “मुझे अक्षय पर गर्व है. इन्होंने चंकी की सिखाई बातें भूलकर भी इतना शानदार एक्टर बनकर दिखाया.” माहौल पूरी तरह हंसी-मजाक वाला हो गया. अक्षय कुमार और चंकी पांडे की जोड़ी फिल्म हाउसफुल फ्रेंचाइजी में साथ नजर आ चुकी है. अक्षय जहां लीड रोल में थे, वहीं चंकी ने ‘आखिरी पास्ता' का कॉमिक किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया.

