विज्ञापन

सुनीता आहूजा ने शादी को बताया मुसीबत, मास्टरशेफ इंडिया में गोविंदा की वाइफ बोलीं- शादी वड्डी बर्बादी है

मास्टरशेफ इंडिया में गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा आईं. जहां उन्होंने शादी को मुसीबत बताया. 

Read Time: 2 mins
Share
सुनीता आहूजा ने शादी को बताया मुसीबत, मास्टरशेफ इंडिया में गोविंदा की वाइफ बोलीं- शादी वड्डी बर्बादी है
मास्टरशेफ इंडिया में पहुंची गोविंदा की वाइफ सुनीता आहूजा
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा का मानना ​​है कि शादी का रिश्ता किसी मुसीबत जैसा है. वह हाल ही में कुकिंग रियलिटी शो 'मास्टरशेफ इंडिया' के लेटेस्ट एपिसोड में नजर आईं और एक कंटेस्टेंट के साथ मजाक-मस्ती की. आगामी एपिसोड में हाल ही में एक ऐसा क्षण देखा गया जिसमें बॉलीवुड आइकन सुनीता आहूजा, शेफ विकास खन्ना और मास्टरशेफ जोड़ी साईश्री और चंदना के बीच प्रोग्रेसिव सोच और कॉमेडी की झलक देखने को मिली. प्रतियोगी साईश्री से उनकी शादी की योजना के बारे में बातचीत शुरू हुई.

जब साईश्री ने अपने करियर को पहले रखने और अपना व्यवसाय बनाने की इच्छा व्यक्त की, तो साईश्री की मां की ओर मुड़ते हुए, सुनीता ने कहा, "शादी वड्डी बर्बादी है, शादी नहीं करने का. इसको बिजनेस करने दो, लड़की जोड़ी पर खड़ी होगी तो अच्छा लड़का मिलेगा." इस मजेदार बातचीत को जोड़ते हुए, शेफ विकास खन्ना ने सुझाव दिया कि जहां करियर महत्वपूर्ण है, वहीं शादी जीवन के सबसे खूबसूरत और जरूरी पड़ावों में से एक है. सुनीता की आंखें चमक उठीं, उसे अपना अगला लक्ष्य मिल गया था, ''आपने क्यों नहीं किया''.

स्पष्ट रूप से शरमाते हुए विकास खन्ना ने अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए कहा, "पहचान ज्यादा जरूरी है मेरे लिए शादी से". विश्व-प्रसिद्ध शेफ को परेशान करने से इनकार करते हुए, सुनीता ने हंसते हुए जवाब दिया, "पहचान तो है आपका, ओह अब आपके लिए लड़की मैं ढूंढूंगी! कैसी लड़की चाहिए बताएं? मेरी जैसी चाहिए, या मेरे से और अच्छी चाहिए, या शरीफ चाहिए?" विकास ने शालीनता के साथ जवाब दिया, "आपसे अच्छी कौन होगी? बता दें कि 'मास्टरशेफ इंडिया' सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर उपलब्ध है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Govinda, Govinda Wife, Sunita Ahuja, Masterchef India
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com