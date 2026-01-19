विज्ञापन

चंकी पांडे की शादी की अनदेखी फोटो, दिल्ली के नाइटक्लब में शुरू हुई थी लव स्टोरी, एक्टर की इमेज से डरे हुए थे भावना के पेरेंट्स

चंकी और भावना की पहली मुलाकात बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं थी. उस वक्त चंकी अपनी सगाई टूटने के गम से उबर रहे थे. वहीं भावना से मिलना सिर्फ एक चांस था.

Read Time: 4 mins
Share
चंकी पांडे की शादी की अनदेखी फोटो, दिल्ली के नाइटक्लब में शुरू हुई थी लव स्टोरी, एक्टर की इमेज से डरे हुए थे भावना के पेरेंट्स
चंकी पांडे और भावना की लव स्टोरी
Social Media
नई दिल्ली:

चंकी पांडे बी-टाउन के हैंडसम एक्टर्स में से एक हैं. उन्होंने अपने करियर में एक से एक शानदार फिल्में दीं और अच्छी खासी फैन फॉलोइंग भी इंजॉय की. जो लोग आज के हैं और चंकी पांडे से उतने वाकिफ नहीं हैं वो ये तस्वीरें देख लें. समझ जाएंगे कि हैंडसम होने के मामले में वो कितने एक्टर्स को टक्कर देते थे. गुड लुक्स, चार्मिंग पर्सनैलिटी और लहराते लंबे बाल चंकी का ये लुक उस वक्त का ट्रेंड हुआ करता था. यूं ही थोड़े अब उनकी पत्नी बन चुकीं भावना उन पर फिदा हुईं और आज तक दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं. बात करते हैं इस खूबसूरत कपल की लव स्टोरी की. 
 
चंकी पांडे और भावना की पहली मुलाकात

चंकी और भावना की पहली मुलाकात बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं थी. उस वक्त चंकी अपनी सगाई टूटने के गम से उबर रहे थे. चंकी की सगाई वीजे और मॉडल, अनु कोट्टो के साथ हुई थी. एक दिन चंकी एक ब्यूटी पेजेंट में बतौर जज दिल्ली पहुंचे थे. इवेंट के बाद की उनकी फ्लाइट मिस हो गई तो चंकी दिल्ली के मशहूर डिस्को, घुंघरू गए. भावना भी डिस्को में थीं और अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थीं.

r/BollyBlindsNGossip - Chunky pandey, you were fine as hell, wow

पहली बातचीत और उसके बाद बढ़ा मुलाकातों का सिलसिला

चंकी, भावना को देखते ही उनपर फिदा हो गए. उन्होंने उनसे बातचीत शुरू की. उनसे फ्लर्ट करने के बाद, चंकी ने उनसे उनका नंबर मांगा. मजेदार बात यह है कि चूंकि कोई कागज या पेन नहीं था, इसलिए उन्हें नंबर याद रखना पड़ा. अब चंकी को अगले ही दिन मुंबई जाना था, इसलिए वह अपने दिल की बात को आगे नहीं बढ़ा सके. हालांकि एक महीने बाद, चंकी काम के सिलसिले में एक बार फिर दिल्ली लौटे और इस बार, उन्होंने समय निकाला और भावना के नंबर पर फोन किया, तो पता चला कि वह कुछ समय के लिए विदेश गई हुई हैं.

कैसा था शुरुआती डेटिंग पीरियड?

अपने शुरुआती डेटिंग पीरियड के उस दौर को याद करते हुए, चंकी ने एक बार कहा था, एक महीने बाद जब मैं दिल्ली में था, तो मैंने उनके घर फोन किया और मुझे बताया गया कि वह हमेशा के लिए विदेश चली गई हैं. मुझे लगा कि हमारी लव स्टोरी खत्म हो गई है. बाद में मुझे पता चला कि वह लुफ्थांसा में एयर होस्टेस बनने की ट्रेनिंग के लिए सिर्फ कुछ महीनों के लिए विदेश गई थीं. बाद में, एक कॉमन दोस्त ने मुझे बताया कि भावना मुंबई में है और लीला होटल में रह रही है. मैंने होटल में फोन किया और उनके कमरे का नंबर पूछा.”

r/BollyBlindsNGossip - Chunky pandey, you were fine as hell, wow

डेटिंग पीरियड और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन की मुश्किलें

इसके बाद, चंकी और भावना अक्सर साथ घूमने लगे, डेट्स पर जाने लगे.  प्यार का कीड़ा उन्हें पहले ही काट चुका था इसलिए साथ बिताए ये पल एक-दूसरे के लिए उनके प्यार को और बढ़ाते गए. हालांकि एक-दूसरे के लिए प्यार और कमिटमेंट के बावजूद, उनके बीच एक बड़ी रुकावट उनका दूर का रिश्ता था. जहां चंकी काम के लिए मुंबई में थे, वहीं भावना भी अपने परिवार के साथ दिल्ली में बसी हुई थीं.

r/BollyBlindsNGossip - Chunky pandey, you were fine as hell, wow

चंकी का भावना को शादी के लिए अनोखा प्रपोजल

चंकी ने बड़े ही अनोखे स्टाइल में भावना को प्रपोज किया था. उन्होंने भावना से कहा था, "तुम दिल्ली में रहती हो, मैं बॉम्बे में रहता हूं. ये सारे फोन कॉल, फ्लाइट्स, होटल और सब कुछ एक रिश्ते के लिए बहुत महंगा है. चलो पैसे बचाते हैं और शादी कर लेते हैं."

r/BollyBlindsNGossip - Chunky pandey, you were fine as hell, wow

भावना के पिता चंकी से शादी को लेकर थे परेशान

प्रपोजल के बाद, अगला बड़ा कदम था परिवारों को बताना. दिलचस्प बात यह है कि भावना के पिता अपनी बेटी का हाथ चंकी को देने को लेकर काफी परेशान थे, जो अपने एक्टिंग करियर में स्टेबल नहीं थे. हालांकि चंकी जल्द ही भावना के परिवार के साथ घुल-मिल गए और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उनकी बेटी का ख्याल रख सकते हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chunky Panday, Bhavana Panday, Chunky Panday Instagram, Chunky Panday Wife, Chunky Panday Kids
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com