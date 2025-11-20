कोई बेचता दूध, तो कोई चलाता टैक्सी...आमिताभ, जितेंद्र, आमिर से लेकर सनी तक, एक्टर नहीं होते तो करते ये काम

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अभिनय के नए आयाम गढ़े हैं. नई पीढ़ी के एक्टर्स उन्हें देख सीख रहे हैं और आने वाली पीढ़ियां भी उनका काम देख सीखती रहेंगी. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अभिनय के महारथी अमिताभ अगर एक्टर न होते तो क्या काम करते और किस पेशे मे होते. एक बार जब यही सवाल उनसे पूछा गया तो उनका जो जवाब आया उसे सुन आप हैरान रह जाएंगे. एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अमिताभ के साथ ही साथ बॉलीवुड के दूसरे टॉप स्टार्स ये बता रहे हैं कि अगर वह एक्टर न होते तो क्या करते.

अमिताभ का मजेदार जवाब

सबसे पहले अमिताभ बताते हैं कि अगर वह फिल्मों में एक्टिंग न कर रहे होते तो वह क्या करते. अमिताभ ने कहा का वह इलाहाबाद में दूध बेचते. 90 के दशक के मशहूर सिंगर कुमार सानू ने कहा कि वह सिंगर न होते तो तबला बजाते. वहीं बॉलीवुड के मोगेंबो अमरीश पुरी बोले कि वह फिल्मों में आने से पहले सरकारी नौकरी में थे, ऐसे में अगर एक्टिंग न करते तो वे वहीं काम करते.

आमिर होते टीचर

आमिर खान ने बताया कि अगर वह एक्टिंग न करते तो किसी स्कूल के टीचर होते. वहीं सनी देओल ने कहा कि वह किसी स्पोर्ट्स में अपना लक आजमाते. वीडियो में गुलशन ग्रोवर काफी दिलचस्प जवाब देते दिखाई देते हैं, वह कहते हैं कि मैं फिल्मों में एक्टिंग नहीं करता तो जीवित ही नहीं रहता, क्योंकि मैं बस इसी के लिए बना हूं.