स्टूडियो 19 फिल्म्स ने शुरू किया बॉलीवुड मिस्टर एंड मिस इंडिया सीजन 6, 25 दिसंबर को छाएंगे नए सुपरस्टार

अभिनेता, निर्माता और इंडस्ट्री मेंटर यश अहलावत के नेतृत्व में स्टूडियो 19 फिल्म्स ने आधिकारिक रूप से बॉलीवुड मिस्टर एवं मिस इंडिया सीजन 6 की घोषणा कर दी है. यह प्रतिष्ठित प्लेटफ़ॉर्म वर्षों से फैशन और सिनेमा जगत में नए चेहरों को वास्तविक बॉलीवुड एक्सपोजर, प्रोफेशनल ग्रूमिंग और रैंप से आगे बढ़कर करियर अवसर प्रदान करता आ रहा है. इस सीजन में इवोस बिल्डकॉन प्रेजेंटिंग पार्टनर के रूप में और ओरेन इंटरनेशनल टाइटल स्पॉन्सर व मेकअप पार्टनर के रूप में जुड़ रहे हैं, जिससे प्रतियोगियों को और मजबूत सहयोग और इंडस्ट्री कनेक्ट मिलेगा.

ग्रैंड फिनाले 25 दिसंबर 2025 को एक शानदार बॉलीवुड स्टार नाइट के रूप में आयोजित होगा, जिसमें प्रसिद्ध फिल्म हस्तियां- स्नेहा उल्लाल, दीपशिखा नागपाल,विद्या मालवदे, जोया अफरोज़ और सिमरन कौर- शिरकत करेंगी. समारोह की गरिमा बढ़ाते हुए माननीय श्री मनमोहन सामल जी(अध्यक्ष, बीजेपी ओडिशा) मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे.

फैशन को एक नए स्तर पर ले जाते हुए, फिनाले रैंप पर देश के प्रमुख डिजाइनरों- नासिर गुरुग्राम, ज़िलिनी और उकारा की एक्सक्लूसिव कुत्यूर कलेक्शन्स प्रदर्शित होंगी, जिन्हें खास तौर पर प्रतियोगियों के लिए डिज़ाइन किया गया है. इनके अनूठे फैशन स्टेटमेंट्स शो को एक दमदार दृश्य पहचान प्रदान करेंगे. पर्दे के पीछे, स्टूडियो 19 फिल्म्स की कुशल कोर टीम कार्यक्रम को पेशेवर रूप से संभाल रही है, जिसमें अलमास सोनी (डायरेक्टर, स्टूडियो 19 फिल्म्स), शो कोरियोग्राफर बाबला कथूरिया, टीम मैनेजमेंट डायरेक्टर अभिषेक सोनी और शो कोऑर्डिनेटर भवनीत शामिल हैं. इनकी विशेषज्ञता प्रतियोगिता को एक सुसंगठित और उच्च-स्तरीय रूप प्रदान करती है.

सीजन में प्रतिष्ठा जोड़ते हुए अलरोज एविएशन इंस्टिट्यूट आधिकारिक एयरलाइन पार्टनर के रूप में जुड़ा है, जिससे प्लेटफार्म की पहुंच कॉर्पोरेट और शिक्षा क्षेत्रों तक और मज़बूत हुई है. पूरे भारत में रजिस्ट्रेशन खुल चुके हैं और बॉलीवुड मिस्टर एवं मिस इंडिया सीजन 6 अपने मिशन, नई प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें फिल्म एवं फैशन इंडस्ट्री में सफल करियर की दिशा देने को आगे बढ़ा रहा है. इस नए अध्याय के साथ, यश अहलावत का भारत की टैलेंट इकॉनमी को नया रूप देने का विजन और सुदृढ़ होता है, जहां उभरते सितारों के लिए वास्तविक अवसर और मजबूत प्लेटफ़ॉर्म तैयार किए जा रहे हैं.