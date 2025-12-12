विज्ञापन

'धुरंधर' के रहमान डकैत और 'एनिमल' के अबरार का डांस जाएंगे भूल अगर देख लिया 33 साल पुराने इस विलेन का 'शोम शोम' डांस

धुरंधर में अक्षय खन्ना का रहमान डकैत का सॉन्ग शेर-ए-ब्लूच खूब हिट हो रहा है. इससे पहले एनिमल में अबरार बने बॉबी देओल का जमाल कुडू पर डांस भी खूब वायरल हुआ था. आप जानते हैं 33 साल पहले एक ऐसा विलेन हुआ था जिसके शोम शोम डांस ने धूम मचाकर रख दी थी.

33 साल पहले बॉबी देओल और अक्षय खन्ना से कहीं खतरनाक था ये विलेन
बॉलीवुड में इन दिनों हीरो नहीं, विलेन ही असली शोस्टीलर बन चुके हैं. हर नई रिलीज में कोई ना कोई ऐसा खलनायक दिख ही जाता है जो अपनी स्क्रीन प्रेजेंस से हीरो पर भारी पड़ जाता है. ताजा उदाहरण है धुरंधर, जहां रहमान डकैत बने अक्षय खन्ना ने ऐसा धमाल मचाया है कि फिल्म देखकर निकलने वाला हर दर्शक उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है. इससे पहले एनिमल में बॉबी देओल का अबरार भी खूब छाया था. लेकिन इन नए सुपर-विलेन की चमक के बीच एक नाम ऐसा है जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया, अगर आप नहीं समझ पाए कि हम किन की बात करें तो आपको बता दें कि वो और कोई नहीं बल्कि अमरीश पुरी हैं.

33 साल पुराना डांस जो आज भी ट्रेंड में

अमरीश पुरी ने अपने करियर में पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव तक हर तरह के किरदार निभाए और हर रोल में ऐसी छाप छोड़ी कि आज भी लोग उन्हें याद करते नहीं थकते. जहां धुरंधर में अक्षय खन्ना और एनिमल में बॉबी देओल के इम्पैक्ट की खूब बात होती है, वहीं अमरीश पुरी का एक डांस नंबर आज भी सोशल मीडिया पर लोगों को हैरान कर देता है. 1992 की फिल्म तहलका का गाना ‘शोम शोम शोम' आज भी लोग एक्साइटमेंट से खोजकर देखते हैं. इस गाने में अमरीश पुरी का डांस इतना यूनीक और एनर्जेटिक था कि दर्शक पहली बार देखकर दंग रह गए थे.

फैंस बोले- ऐसा विलेन कभी नहीं हुआ

इस गाने के वीडियो पर आज भी ढेरों कमेंट्स देखने को मिल जाते हैं. एक फैन ने लिखा- 'अमरीश पुरी ने बतौर विलेन कमाल कर दिया था.' दूसरे ने कहा...बचपन में उनकी एक्टिंग और ये गाना देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे.  एक यूजर तो इतना भावुक हो गया कि लिख दिया...हॉलीवुड में भी अमरीश पुरी जैसा विलेन कभी पैदा नहीं हुआ, न कभी होगा.

