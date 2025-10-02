खबरदार रणवीर सिंह, 5 दिसंबर को 'धुरंधर' से टकराने आ रहा 65 साल का ये हीरो

रणवीर सिंह को खबरदार हो जाना चाहिए क्योंकि उनकी फिल्म धुरंधर को 5 दिसंबर को टक्कर देने के लिए साउथ का 65 साल का सुपरस्टार आ रहा है. हम बात कर रहे हैं नंदामुरी बालकृष्णा की, जिन्हें फैंस 'God Of Masses' कहते हैं. वो डायरेक्टर बोयापाटी श्रीनु अपनी चौथी फिल्म 'अखंडा 2: तांडवम' के लिए एक बार फिर साथ आ रहे हैं. यह फिल्म अब लगभग बनकर तैयार है. इस बड़ी एक्शन-धार्मिक ड्रामा को राम आचंता और गोपीचंद आचंता ने 14 रील्स प्लस बैनर के तहत बनाया है. इसे एम तेजस्विनी नंदामुरी प्रस्तुत कर रही हैं. फिल्म का टीज़र आने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हुई थी. अब मेकर्स ने ऐलान किया है कि यह फिल्म 5 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी.

यह सीक्वल पिछली फिल्म से भी ज्यादा बड़ा और शानदार होगा. डायरेक्टर बोयापति श्रीनु इसे बड़े पर्दे के लिए एक दमदार कहानी के रूप में पेश कर रहे हैं. रिलीज पोस्टर में बालकृष्णा का लुक बहुत दमदार है. उन्हें लंबे बाल, दाढ़ी, रुद्राक्ष की मालाएं और त्रिशूल पकड़े हुए दिखाया गया है. उनका यह धार्मिक लुक फैंस को बहुत पसंद आया है. फिल्म में एस थमन का संगीत है, जो हाई-वोल्टेज दृश्यों को और भी रोमांचक बनाने का काम करेगा.

'अखंडा 2: तांडवम' में एनबीके के साथ सम्युक्ता लीड में हैं. इसके अलावा, आदि पिनिशेट्टी और हर्षाली मल्होत्रा भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे. रिलीज. डेट तय होने के बाद, अब फिल्म की टीम ज़ोर-शोर से प्रमोशन की तैयारी कर रही है. एक्शन फिल्म अखंडा 2021 में रिलीज हुई थी. इसका निर्देशन भी बोयापति श्रीनु ने किया था. लगभग 70 करोड़ रुपये की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. इसमें एनबीके के अलावा प्रज्ञा जायसवाल, जगपति बाबू और श्रीकांत लीड रोल में नजर आए थे.

