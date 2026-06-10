पति पर केस, कोर्ट से मिली राहत...जानें सपना चौधरी की नेट वर्थ, लग्जरी लाइफ, बंगला और कार कलेक्शन

हरियाणवी डांसर और ‘बिग बॉस' फेम सपना चौधरी एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह उनका कोई स्टेज शो या नया प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा मामला है. दिल्ली की एक अदालत ने घरेलू हिंसा से जुड़े मामले में उन्हें अंतरिम राहत दी है. अदालत ने उनके पति को अगली सुनवाई तक उनसे संपर्क करने और उनके घर या कार्यस्थल पर जाने से रोक दिया है. इस घटनाक्रम के बाद सपना चौधरी की निजी जिंदगी, उनकी संपत्ति, लग्जरी लाइफस्टाइल और परिवार को लेकर लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है. सोशल मीडिया पर भी लोग उनके बारे में अधिक से अधिक जानकारी तलाश रहे हैं.

कोर्ट से मिली अंतरिम राहत

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सपना चौधरी ने अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि उनके पति की कुछ गतिविधियों से उनकी सुरक्षा और कामकाज प्रभावित हो सकता है. उन्होंने घरेलू हिंसा से संबंधित शिकायत भी दर्ज कराई है. मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने शुरुआती तौर पर उन्हें राहत देते हुए पति को किसी भी तरह से संपर्क करने, घर या कार्यस्थल पर जाने और किसी प्रकार की परेशानी खड़ी करने से रोक दिया. अब इस मामले की अगली सुनवाई का इंतजार किया जा रहा है.

करोड़ों की संपत्ति की मालकिन हैं सपना

हरियाणा के छोटे मंचों से अपने करियर की शुरुआत करने वाली सपना चौधरी आज देश की सबसे लोकप्रिय लोक कलाकारों में गिनी जाती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 50 करोड़ रुपये बताई जाती है. स्टेज शो, ब्रांड प्रमोशन, म्यूजिक वीडियो और अन्य प्रोजेक्ट्स उनकी कमाई के प्रमुख स्रोत हैं. कहा जाता है कि वह एक लाइव परफॉर्मेंस के लिए लाखों रुपये फीस लेती हैं. वर्षों की मेहनत और लोकप्रियता ने उन्हें मनोरंजन जगत की सफल कलाकारों की सूची में शामिल कर दिया है.

आलीशान घर और लग्जरी कारों का शौक

सपना चौधरी की लाइफस्टाइल भी अक्सर चर्चा में रहती है. बताया जाता है कि दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में उनका शानदार घर है, जहां वह परिवार के साथ समय बिताती हैं. सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीरों और वीडियो में उनके घर की झलक भी देखने को मिलती है. इसके अलावा उन्हें महंगी कारों का भी शौक है. रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पास Audi Q7, BMW 7 Series और Ford जैसी लग्जरी गाड़ियां हैं. यही वजह है कि उनकी लाइफस्टाइल अक्सर फैंस के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है.

कौन हैं वीर साहू और कैसी है फैमिली लाइफ?

सपना चौधरी के पति वीर साहू हरियाणवी संगीत जगत का जाना-पहचाना नाम हैं. वह गायक, गीतकार और स्टेज परफॉर्मर के तौर पर अपनी पहचान बना चुके हैं. उनके गानों को उत्तर भारत में काफी पसंद किया जाता है. सपना और वीर ने लंबे समय तक एक-दूसरे को जानने के बाद साल 2020 में शादी की थी. दोनों दो बेटों के माता-पिता हैं और अक्सर परिवार से जुड़े खास पलों को फैंस के साथ साझा करते रहते हैं. हालांकि फिलहाल दोनों की निजी जिंदगी से जुड़ा मामला चर्चा में है, जिस पर सभी की नजर बनी हुई है.

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