82 की में भी अमिताभ बच्चन हैं शहंशाह, सोशल मीडिया पर लिखा- ‘काम काम काम...'

बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने एक बार फिर अपनी मेहनती छवि को मजबूत करते हुए सोशल मीडिया पर एक प्रेरणादायक पोस्ट साझा की है. एक्स (ट्विटर) पर पोस्ट किए गए इस संदेश में उन्होंने लिखा, 'टी 5499- काम काम काम, नहीं तो नहीं विश्राम.' एक बार फिर बिग बी ने अपनी इस लाइन से ना सिर्फ अपनी जिंदादिली को दिखाया है बल्कि दिखा दिया है कि उम्र के इस पड़ाव पर भी वह ऊर्जा से सराबोर हैं. 82 वर्षीय मेगास्टार अमिताभ बच्चन की यह पोस्ट सुबह के समय साझा की गई, जो जल्द ही हजारों व्यूज और सैकड़ों लाइक्स बटोर चुकी है.

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan Inspirational Quote ) की यह पोस्ट उनके फैन्सके बीच खूह सुर्खियां बटोर रही है. कई फैंस ने इसे ‘आराम हराम है' से जोड़ते हुए रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, 'आराम हराम है.' जबकि दूसरे ने कहा, 'गुड मॉर्निंग सर आम बेमिसाल हो.' कुछ ने उनकी मेहनत की तारीफ की, तो कुछ ने मजाकिया अंदाज में पूछा, 'ऐसा क्या है काम.' अमिताभ बच्चन की यह आदत पुरानी है, वे रोजाना सुबह अपनी डायरी नोट्स की तरह एक्स पर अपडेट शेयर करते रहते हैं, जो फैंस को जोड़े रखता है. यही नहीं, उनके फैन्स उनकी इन पोस्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी करते हैं.

T 5499 - काम काम काम, नहीं तो नहीं विश्राम — Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 12, 2025

अमिताभ बच्चन ने 1969 में ‘सात हिंदुस्तानी' फिल्म से डेब्यू किया था. उन्होंने ‘जंजीर', ‘दीवार', ‘शोले' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से एंग्री यंग मैन का तमगा हासिल किया. 1980 के दशक में राजनीति में कदम रखा, लेकिन जल्द ही सिनेमा की ओर लौट आए. आजकल वे ‘कौन बनेगा करोड़पति' के होस्ट हैं, साथ ही ‘कल्कि 2898 एडी' के दूसरे पार्ट जैसे बड़े प्रोजेक्ट में व्यस्त हैं.