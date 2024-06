टी20 वर्ल्डकप में भारत ने पाकिस्तान को हराया, आया बॉलीवुड से रिएक्शन, बोले- बूम बूम बूमराह...

भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को छह रन से टी20 वर्ल्डकप 2024 के मैच में हरा दिया है, जिस पर फैंस का रिएक्शन तो देखने को मिला ही. वहीं बॉलीवुड ने भी इंडियन टीम के लिए तारीफों के पुल बांध दिए और सोशल मीडिया पर खूब प्यार बरसाया है. इनमें अमिताभ बच्चन, आयुष्मान खुराना से लेकर रितेश देशमुख जैसे सेलेब्स शामिल हैं, जिन्होंने इंडिया वर्सेज पाकिस्तान पर रिएक्शन दिया है और प्यार बरसाया है.

अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर लिखा, अरे बाप रे बाप ! Ind v Pak खेला देख रहे थे, और बीच में बंद कर दिया TV, क्योंकि लगा हार तो रहे हैं हम ! लेकिन अभी अचानक Internet देखा और. हम जीत गए हम जीत गए. हम जीत गए !!! YEEEAAAAAAHHHHHHH .... !!!!! इंडिया इंडिया इंडिया इंडिया.

रितेश देशमुख ने लिखा, चक दे इंडिया. क्या देखने लायक कमबैक है. ब्रावो टीम इंडिया. ब्रावो बोलर्स.

अर्जुन रामपाल ने लिखा, क्या मैच था. हमारा गेंदबाजी आक्रमण बिल्कुल शानदार था. जसप्रीत बुमराह बेहतरीन. आज भारत के लिए शानदार दिन. बधाई हो लड़कों.

What a match. Absolutely brilliant our bowling attack was. @Jaspritbumrah93 class apart. Great day for India today. Congratulations boys. #t20USA #worldcup #IndiaVsPak

Match full of nerves. All's well that ends well though. Good comeback for Rishabh Pant. And Boomrah is the man with the golden arm. Cmon India! Let's go all guns blazing in this #t20USA World Cup! 🇮🇳👏🏾🩵 #INDvsPAK