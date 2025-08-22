विज्ञापन

कौन बनेगा करोड़पति 17 के पहले करोड़पति बने आदित्य कुमार, 7 करोड़ के लिए CISF अधिकारी से पूछा गया ये सवाल

कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 में उत्तराखंड के रहने वाले आदित्य कुमार ने 15 सवालों का सही जवाब देकर एक करोड़ रुपए जीती और सीजन के पहले करोड़पति बन गए हैं.

नई दिल्ली:

अमिताभ बच्चन के फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 17 में आखिरकार पहला करोड़पति मिल गया है. उत्तराखंड के आदित्य कुमार ने हॉट सीट पर बैठकर 15 सवालों के सही जवाब देकर 1 करोड़ रुपए जीतकर ये खिताब अपने नाम किया. सोशल मीडिया पर इस जीत का नया प्रोमो भी रिलीज किया गया है, जिसमें आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं है. वहीं, अमिताभ बच्चन भी गर्व से उन्हें गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं. आइए जानते हैं कौन हैं आदित्य कुमार जिन्होंने ये शानदार जीत हासिल की.

केबीसी के 15 सवालों का जवाब देकर बने करोड़पति

हाल ही में केबीसी के प्रोमो में दिखाया गया कि जैसे ही आदित्य ने एक करोड़ रुपए वाले सवाल का सही जवाब दिया, अमिताभ बच्चन अपने ही अंदाज में उनकी जीत की घोषणा करते हैं. आदित्य इमोशनल हो जाते हैं और खुशी से झूम उठते हैं. उन्हें विश्वास नहीं होता कि उन्होंने सच में 1 करोड़ रुपए जीत लिए हैं. इस यादगार पल को और खास बनाने के लिए अमिताभ बच्चन ने आदित्य को गले भी लगाया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो और वायरल हो रहा है, जिसमें आदित्य अपनी यूनिफॉर्म में गले में माला डाले नजर आ रहे हैं.

कौन हैं आदित्य कुमार

आदित्य कुमार सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी हैं. केबीसी में उन्होंने अपनी इमोशनल स्टोरी साझा करते हुए बताया कि उनके लिए यह मुकाम हासिल करना आसान नहीं था. वे कभी छोटे से कमरे में रहते थे और दोस्तों व परिवार से दूर रहते हुए पूरे 1 साल से पढ़ाई और तैयारी में लगे रहे. उस दौरान उन्होंने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, और वे करोड़पति बन गए. उनकी जीत के दौरान उनके माता-पिता भी मंच पर पहुंचे और बेटे की सफलता का जश्न मनाया.

7 करोड़ के सवाल पर किया क्विट

15 सवालों के सही जवाब देने के बाद, जब आदित्य ने 1 करोड़ रुपए जीत लिए, तब उनसे 7 करोड़ के लिए सवाल पूछा गया कि कौन से जापानी कलाकार 1930 के दशक में भारत आए थे और ताजमहल, सांची स्तूप और एलोरा गुफाओं को दर्शाते हुए एक फेमस सीरीज को चित्रित किया था? जवाब था हिरोशी योशीदा. हालांकि, आदित्य इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए और गेम को क्विट कर 1 करोड़ रुपए की राशि अपने नाम की.

