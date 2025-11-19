विज्ञापन

बच्चा पैदा होने पर इस गांव में देखी जाती थीं अमिताभ बच्चन की फिल्में! बात सुन भावुक हो गए बिग बी

अमिताभ बच्चन ने जब इस गांव का ये किस्सा सुना तो वह खुद ही भावुक हो गए. ये बात किसी के लिए भी सोच से परे होगी कि उनकी फिल्मों के साथ इस तरह जश्न मनाया जाता था.

यूं ही सदी के महानायक नहीं कहलाते अमिताभ बच्चन
नई दिल्ली:

लाखों लोगों के लिए अमिताभ बच्चन सिनेमा जगत के एक दिग्गज हैं, लेकिन बॉलीवुड एक्टर जयदीप अहलावत के लिए उनकी फिल्में जिंदगी के ताने-बाने में रची-बसी हैं. उनके गांव में नवजात शिशु के आने का जश्न बच्चन साहब की क्लासिक फिल्मों के बिना पूरा नहीं होता था. यह परंपरा इतनी दिल को छू लेने वाली थी कि जब जयदीप ने 'कौन बनेगा करोड़पति' के मंच पर इसे शेयर किया तो बिग बी भी भावुक हो गए. 'कौन बनेगा करोड़पति' में जयदीप ने एक ऐसी याद शेयर की जिसने सेट पर तुरंत ही रौनक ला दी. 

उन्होंने कहा, "बचपन में, जब भी मेरे गांव में कोई बच्चा पैदा होता था, तो जश्न में हमेशा आपकी फिल्में दिखाई जाती थीं: दीवार, जंजीर और डॉन. इस परंपरा की वजह से मैंने उनमें से हर फिल्म सौ से ज्यादा बार देखी होगी."

पुरानी यादें यहीं खत्म नहीं हुईं. जयदीप ने प्यार से याद किया कि कैसे बच्चन की एक और क्लासिक फिल्म ने उनके बचपन के म्यूजिक टेस्ट को इफेक्ट किया. उन्होंने कहा, "इसके अलावा, शोले का ऑडियो कैसेट हमारे उत्सवों का एक अहम हिस्सा था. हर बड़े त्योहार - होली, दिवाली और दूसरे मौकों पर हम इकट्ठा होते थे, और पूरा गांव फिल्म के साउंडट्रैक और डायलॉग को ध्यान से सुनता था, और शुरू से आखिर तक पूरा कैसेट बजाता था."

आने वाले एपिसोड में, जयदीप के साथ मनोज बाजपेयी और शारिब हाशमी भी 'द फैमिली मैन 3' का प्रमोशन करते हैं, और ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो दर्शकों को मुस्कुराने और भावुक करने पर मजबूर कर देती हैं. 

