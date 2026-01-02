विज्ञापन

केबीसी में सीखा अमिताभ बच्चन ने ऐसा मुहावरा, बोले- आज रात मैं इस मुहावरे का इस्तेमाल जरूर करूंगा

कौन बनेगा करोड़पति 17 यानी'केबीसी' के लेटेस्ट एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने मुंबई स्लैंग डिकोड की. वहीं एक्ट्रेस मिथिला पालकर ने बिग बी को मराठी के कुछ मुहावरे भी सिखाए.

केबीसी में सीखा अमिताभ बच्चन ने ऐसा मुहावरा, बोले- आज रात मैं इस मुहावरे का इस्तेमाल जरूर करूंगा
केबीसी 17 को होस्ट कर रहे हैं अमिताभ बच्चन

अमिताभ बच्चन के पॉपुलर क्विज शो 'कौन बनेगा करोड़पति' के सेट पर हाल ही में एक मजेदार और मनोरंजक पल देखने को मिला. शो में पहुंचीं एक्ट्रेस मिथिला पालकर ने मेगास्टार से कुछ लोकप्रिय मराठी-मुंबई स्लैंग और मुहावरों का मतलब पूछा. अमिताभ बच्चन ने बड़े ही मजेदार अंदाज में जवाब दिया. मिथिला पालकर ने शो में अपने सह-कलाकार शरीब हाशमी के साथ शिरकत की. बातचीत के दौरान मिथिला ने सबसे पहले अमिताभ बच्चन से पूछा, “शाणा” का मतलब क्या होता है? बिग बी मुस्कुराते हुए बोले, “ऐसा व्यक्ति जो खुद को बहुत स्मार्ट समझता है.” मिथिला ने तुरंत हंसते हुए कहा, “बिल्कुल सही.”

अमिताभ बच्चन ने बताया डेढ़ शाणा का मतलब

यह सुनकर अमिताभ खुश हो गए और बोले, “अरे हां, यह तो चोरी करने का मतलब है.” बिग बी ने मजाक में कहा, “आज रात मैं इस मुहावरे का इस्तेमाल जरूर करूंगा.” सबसे मजेदार पल तब आया जब मिथिला ने मुंबई की मशहूर स्लैंग “वाट लागली” दोहराई. अमिताभ बच्चन ने अपने खास अंदाज में इसे दोहराया, जिसे सुनकर दर्शक ठहाके लगाने लगे. इस हल्के-फुल्के और मजेदार सेगमेंट के अलावा मिथिला पालकर अमिताभ बच्चन से मिलकर बेहद भावुक भी हुईं.

मिथिला पालकर ने कहा शुक्रिया

उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, “यह शो देखकर बड़ी हुई और अब उनके साथ इस शो में आने का मौका मिला. मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मुझे ऐसी जिंदगी जीने को मिल रही है!” स्पेशल एपिसोड मिथिला पालकर, शरीब हाशमी, वीर दास और मोना सिंह की आने वाली फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' के प्रमोशन के लिए था. फिल्म जल्द ही थिएटर्स में रिलीज होने वाली है.

Amitabh Bachchan, Amitabh Bachchan Comedy, Marathi Phrase
