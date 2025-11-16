विज्ञापन

अमिताभ बच्चन ने बताया कामिनी कौशल से मां तेजी बच्चन का कनेक्शन, बोले- उनकी फैमिली और मां जी का परिवार...

अमिताभ बच्चन ने कामिनी कौशल को श्रद्धांजलि देते हुए अपने ब्लॉग पर एक पोस्ट शेयर किया और बताया कि एक्ट्रेस की बड़ी बहन और उनकी मां अच्छी दोस्त थीं.

कामिनी कौशल से अमिताभ बच्चन की मां का था कनेक्शन
नई दिल्ली:

सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने दिवंगत एक्ट्रेस कामिनी कौशल के 98 वर्ष की उम्र में निधन पर ट्रिब्यूट दिया. उन्होंने अपने ब्लॉग में एक्ट्रेस के हिंदी सिनेमा में दिए योगदान को याद किया और उनके परिवार के साथ इन सालों में बॉन्ड के बारे में बात की. सुपरस्टार ने लिखा, "और एक और क्षति. जब बंटवारा नहीं हुआ था तब के गुजरे जमाने की एक प्यारी फैमिली फ्रैंड. कामिनी कौशल जी, एक महान कलाकार, एक आदर्श, जिन्होंने हमारी इंडस्ट्री में बहुत योगदान दिया और जो अंत तक हमारे साथ रहीं." आगे बिग बी ने कामिनी कौशल के परिवार और उनकी मां के बीच दोस्ती के बारे में भी बात की, जो पंजाब के बंटवारे से पहुले हुई थी.

उन्होंने लिखा, "उनका परिवार और मां जी का परिवार विभाजन-पूर्व पंजाब में बहुत खास दोस्त थे. कामिनी जी की बड़ी बहन मां जी की बहुत करीबी दोस्त थीं. वे क्लामेट थीं. और एक जैसी सोच वाली बहुत ही खुशमिजाज सहेलियां थीं. एक बेहद खुशमिजाज, स्नेही और प्रतिभाशाली कलाकार 98 वर्ष की आयु में हमें छोड़कर चली गईं हैं."

गौरतलब है कि 40 के दशक से अब तक कामिनी कौशल बॉलीवुड का जाना माना नाम रही हैं. बीते दिन उनका मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान उनके परिवार वाले मौजूद थे. एक्ट्रेस के बड़े बेटे विदुर ने अंतिम संस्कार की क्रिया को पूरा किया. वहीं पैपराजी से बात करते हुए वह इमोशनल हो गए.

कामिनी कौशल ने भारतीय सिनेमा में लगभग 7 दशक तक काम किया है. उन्होंने करियर की शुरुआत फिल्म नीचा नगर से की थी. इस फिल्म को कान्स फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार भी मिला था और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान पाने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी थी. इसके बाद उन्होंने 'शहीद', 'नदिया के पार', 'शबनम', 'आरजू', 'बिराज बहू', 'दो भाई', 'जिद्दी', 'पारस', 'नमूना' जैसी यादगार फिल्मों में काम किया था. 

