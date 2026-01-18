राजकुमार राव और पत्रलेखा ने किया बेटी का नामकरण, फैंस को दिखाई पहली झलक

अपनी बेटी के जन्म के लगभग दो महीने बाद बॉलीवुड कपल राजकुमार राव और पत्रलेखा ने आखिरकार अपनी बेटी के नाम का खुलासा कर दिया है. नए माता-पिता ने अपनी नन्ही परी का नाम पार्वती पॉल राव रखने का फैसला किया है. सोशल मीडिया पर राजकुमार राव और पत्रलेखा ने एक जॉइंट पोस्ट में लिखा, हाथ जोड़कर और पूरे दिल से, हम अपने सबसे बड़े आशीर्वाद से आपका परिचय कराते हैं...पार्वती पॉल राव. इस पोस्ट में राजकुमार और पत्रलेखा की अपनी बच्ची के हाथ पकड़े हुए एक प्यारी सी तस्वीर भी थी.

इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्ट्रेस आहना कुमरा ने कमेंट किया, "बधाई हो @patralekhaa और @rajkummar_rao. छोटी पार्वती का स्वागत है." वहीं भूमि पेडनेकर और आयुष्मान खुराना ने भी कमेंट सेक्शन में लाल दिल वाले इमोजी अपलोड किए. राजकुमार और पत्रलेखा पिछले साल 15 नवंबर को पहली बार माता-पिता बने थे. उन्होंने एक प्यारी सी पोस्ट के साथ इंटरनेट पर अपनी बेटी के आने की खबर शेयर की थी.

उन्होंने लिखा, "हम बहुत खुश हैं, भगवान ने हमें एक बच्ची का आशीर्वाद दिया है...भगवान ने हमारी चौथी शादी की सालगिरह पर हमें सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है." राजकुमार और पत्रलेखा ने जुलाई 2025 में अपनी पहली प्रेग्नेंसी का ऐलान किया था. "बेबी आने वाला है - पत्रलेखा और राजकुमार".

बता दें कि राजकुमार ने पहली बार पत्रलेखा को एक विज्ञापन में देखा था. पहली नजर में ही उन्हें वह बहुत प्यारी लगीं. वह उनसे कभी मिलना चाहते थे. आखिरकार, दोनों हंसल मेहता की 2014 की फिल्म "सिटीलाइट्स" की शूटिंग के दौरान मिले. फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार और पत्रलेखा एक-दूसरे के प्यार में पड़ गए. कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहने के बाद एक्टर ने अक्टूबर 2021 में अपनी लेडीलव को प्रपोज किया. आखिरकार नवंबर 2021 में अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में एक खूबसूरत सेरेमनी में दोनों ने शादी कर ली.