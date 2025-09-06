82 की उम्र में भी फिट हैं अमिताभ बच्चन, जानें आखिर क्या है बिग बी का हेल्थ सीक्रेट  

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज 82 साल की उम्र में भी फिट हैं और फिल्मों में एक्शन करते दिखते हैं. पिछली बार उन्हें फिल्म कल्कि 2898 एडी में एक्शन करते देखा गया था, जिसमें उन्होंने कई एक्शन सीक्वेंस खुद किए थे. अमिताभ अपनी एक्टिंग के साथ-साथ अपनी दमदार डैशिंग पर्सनालिटी के लिए भी जाने जाते हैं. आज भी वह गर्मजोशी से लोगों से मिलते हैं और हर रविवार अपने बंगले जलसा के बाहर फैंस से रूबरू होते हैं. अमिताभ बच्चन के 82 साल की उम्र में भी इतने एक्टिव रहने की आखिर क्या है वजह और क्या हैं उनकी हेल्थ का सीक्रेट आइए जानते हैं



अमिताभ बच्चन का हेल्थ सीक्रेट

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अमिताभ बच्चन अपने डे रूटीन में रोजाना नीम और तुलसी के पत्ते चबाते हैं, जो उनके शरीर से टॉक्सिक्स को बाहर करने का काम करते हैं. इसके साथ बिग बी की डाइट काफी हेल्दी होती है और वह घर का बना ताजा खाना ही खाते हैं. बिग बी का नाश्ता बहुत हेल्दी होता है और इसमें वह दलिया, आंवला जूस और ड्राई फ्रूट्स खाते हैं. खाने में दिग्गज स्टार चीनी और चावल को खाने से बचते हैं. बिग बी शराब आदि अल्कोहल और नॉनवेज लेना भी पसंद नहीं करते हैं. इसके अलावा वह इस उम्र में भी वर्कआउट करना नहीं भूलते हैं. महानायक रोजाना योग, प्राणायाम और वेट ट्रेनिंग लेते हैं.



बिग बी का वर्कफ्रंट

अमिताभ बच्चन को फिल्म इंडस्ट्री में पांच दशक से भी ज्यादा का समय हो गया है और वह इस दौरान सैकड़ों फिल्मों में काम कर चुके हैं. अमिताभ को पिछली बार फिल्म वेट्टैयन में देखा गया था, जिसमें वह साउथ सुपरस्टार रजनीकांत के साथ नजर आए थे. फिलहाल उनकी झोली में कोई फिल्मी प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन मोस्ट अवेटेड फिल्म रामायण में वह जटायु के किरदार के लिए वॉयस ओवर करेंगे. इस फिल्म में रणबीर कपूर राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण के रोल में नजर आने वाले हैं. फिलहाल अमिताभ बच्चन को उनके पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 17 में बतौर होस्ट देखा जा रहा है.







