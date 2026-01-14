इस बड़े स्कूल से पढ़ीं हैं अमिताभ बच्चन की पोती नव्या नवेली नंदा, जानें कितनी है फीस

अमिताभ बच्चन की पोती नव्या नवेली नंदा भले ही फिल्मों से दूर हों, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी किसी स्टार किड से कम नहीं है. सोशल मीडिया पर उनकी मौजूदगी, बिजनेस वर्ल्ड में एक्टिव रोल और एजुकेशन को लेकर लिए गए फैसले उन्हें बाकी स्टार किड्स से अलग बनाते हैं. नव्या ने बहुत कम उम्र में साफ कर दिया था कि उनका रास्ता बॉलीवुड नहीं बल्कि पढ़ाई और बिजनेस है. यही वजह है कि वो लगातार अपनी पढ़ाई और प्रोफेशनल ग्रोथ पर फोकस कर रही हैं. बिग बी की पोती होने के बावजूद नव्या ने कभी भी अपने सरनेम को करियर की सीढ़ी नहीं बनाया और खुद की पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए.

लंदन और अमेरिका के बड़े स्कूलों से पढ़ाई

नव्या नवेली नंदा ने अपनी शुरुआती स्कूलिंग लंदन के मशहूर सेवनओक्स स्कूल से की है. ये स्कूल ब्रिटेन के टॉप प्राइवेट स्कूलों में गिना जाता है और यहां पढ़ाई की फीस काफी ज्यादा बताई जाती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक सेवनओक्स स्कूल की सालाना फीस लाखों में होती है, जहां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाती है.

स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद नव्या ने अमेरिका का रुख किया और न्यूयॉर्क की फोर्डहम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया. यहां उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजी और यूएक्स डिजाइन का कोर्स किया. इस यूनिवर्सिटी की फीस भी काफी ज्यादा है और बताया जाता है कि सालाना फीस करीब 80 हजार डॉलर के आसपास थी. पढ़ाई के दौरान नव्या ने कैलिफोर्निया में फेसबुक की मार्केटिंग टीम के साथ करीब पांच महीने की इंटर्नशिप भी की, जिससे उन्हें कॉरपोरेट वर्ल्ड का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिला.

भारत लौटकर IIM अहमदाबाद से MBA

विदेश में पढ़ाई पूरी करने के बाद नव्या नवेली नंदा ने भारत लौटकर यहीं आगे की पढ़ाई जारी रखने का फैसला किया. साल 2024 में उन्होंने देश के सबसे प्रतिष्ठित मैनेजमेंट संस्थानों में से एक IIM अहमदाबाद में एडमिशन लिया. नव्या यहां से दो साल का ब्लेंडेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी MBA कर रही हैं.

IIM अहमदाबाद को न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स में शामिल किया जाता है. खबरों के मुताबिक इस MBA प्रोग्राम की सालाना फीस करीब 20 लाख रुपये बताई जाती है. फिल्मों से दूर रहकर एजुकेशन और बिजनेस पर फोकस करना नव्या को एक अलग पहचान देता है और यही वजह है कि वो आज की सबसे चर्चित स्टार किड्स में शामिल हैं.