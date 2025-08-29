विज्ञापन

जब इस फिल्म के मुहूर्त शॉट पर पहुंचे थे अमिताभ बच्चन, रेखा और राखी के साथ पुरानी फोटो हुई वायरल

1981 में आई फिल्म बसेरा में अमिताभ बच्चन लीड रोल में नहीं थे, लेकिन इस फिल्म के मुहूर्त में वो पहुंचे और मुहूर्त शॉट भी दिया, जिसकी एक तस्वीर वायरल हो रही है.

अमिताभ बच्चन, रेखा और राखी के साथ फोटो वायरल

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी मददगार और सपोर्टिव नेचर के लिए जाने जाते हैं. कई बार उन्होंने नए या साथ काम कर रहे कलाकारों का साथ दिया है. वहीं जिस दौर में उनकी रेखा से अफेयर की खबरें आईं. तब के बीच का एक फोटो वायरल हो रहा है, जिसमें 1981 में बनी रमेश बहल की फिल्म ‘बसेरा' के सेट पर बिग बी और रेखा नजर आ रहे हैं. इस फिल्म में अमिताभ लीड रोल में नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुहूर्त पर खुद शॉट देने का काम किया, जिसकी एक पुरानी फोटो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

रेखा-राखी की फिल्म में अमिताभ ने दिया मुहूर्त शॉट

एक्स पर Movies N Memories नाम से बने हैंडल पर अमिताभ बच्चन की एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर की गई है. ये तस्वीर 1981 में आई फिल्म बसेरा की है, इस फोटो में अमिताभ बच्चन जहां मुहूर्त शॉट दे रहे हैं, तो उसके पीछे रेखा, राखी और राज किरन नजर आ रहे हैं. ये शॉट फिल्म के गाने जहां पर सवेरा हो बसेरा वही है के लिए दिया जा रहा है. सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन की ये तस्वीर तेजी से वायरल हो रही हजारों लोग इसे देख चुके हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं कि जहां पर रेखा वहीं पर अमिताभ बच्चन.


ऐसी थी फिल्म बसेरा की कहानी

1981 में आई फिल्म बसेरा मराठी उपन्यास पर आधारित है, इस फिल्म में रेखा, राखी गुलजार, शशि कपूर, राज वर्मा, पूनम ढिल्लन, राज किरन और इफ्तिखार जैसे कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय किया था. बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म हिट रही. इस फिल्म का बाद में 1983 में तेलुगु में थोडु नीडा, 1986 में तमिल में कनमनीये पेसु, 1987 में मलयालम में निरभेदंगल और 1998 में कन्नड़ में सुव्वी सुव्वलाली नाम से रीमेक बनाया गया.

इस फिल्म की कहानी में बताया गया है कि नीमा और बलराज की जिंदगी उस समय बदल जाती है, जब उसकी बहन और बलराज की पहली पत्नी शारदा एक पागलखाने में 14 साल गुजारने के बाद घर लौटती है. इस फिल्म में अमिताभ बच्चन का रोल नहीं था, लेकिन फिर भी वो इस फिल्म के मुहूर्त और शूटिंग के दौरान पहुंचे थे. 

