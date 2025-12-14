विज्ञापन

शशि, अमिताभ से लेकर राजेश और धर्मेंद्र तक, 70-80 के सुपरस्टार्स का Gen Z अवतार वायरल, विनोद खन्ना पर फैंस ने लुटाया प्यार

वीडियो में सबसे पहले बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र नजर आते हैं. स्लीवलेस शर्ट में ढेर सारे चेन्स और एसेसरीज पहने धर्मेंद्र का ये अवतार बेहद स्टाइलिश नजर आ रहा है.

70-80 के दशक के सुपरस्टार्स का दिखा Gen Z अवतार
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया पर आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI  की मदद से बनाए गए ऐसे-ऐसे वीडियोज वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो जाए. हाल ही में एक और एआई जेनरेटेड वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. कुछ समय पहले जहां बीते जमाने की अभिनेत्रियों का मॉर्डल लुक एआई के जरिए दिखाया गया.

पुराने स्टार्स का मॉर्डन AI अवतार

वीडियो में सबसे पहले बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र नजर आते हैं. स्लीवलेस शर्ट में ढेर सारे चेन्स और एसेसरीज पहने धर्मेंद्र का ये अवतार बेहद स्टाइलिश नजर आ रहा है. उसके बाद नंबर आता है शहंशाह अमिताभ बच्चन का. ब्लैक कलर के कोट पैंट में अमिताभ का मॉर्डन लुक कमाल का है. इसके बाद ऋषि कपूर, राजेश खन्ना, जो ब्लू कोट पैंट पहने दिख रहे हैं. ग्रीन कलर के ओपेन शर्ट में विनोद खन्ना तो वहीं व्हाइट टीशर्ट और ट्राउजर में जीतेंद्र नजर आते हैं. साथ ही शशि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, शम्मी कपूर और राज कुमार का मॉर्डन एआई अवतार भी वीडियो में नजर आता है.

वीडियो पर प्यार लुटा रहे फैंस

वीडियो पर लोग ढेरों कमेंट्स कर रहे हैं और अपने फेवरेट स्टार्स को इस तरह देख खूब लाइक्स बरसा रहे हैं. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, शानदार, कीप इट अप. वहीं एक ने लिखा विनोद खन्ना सबसे जबरदस्त, दूसरे ने लिखा, भारत भूषण, इफ्तेखार, गुरु दत्त, अशोक कुमार, किशोर कुमार, दिलीप कुमार, देव आनंद और राज कपूर को भी शामिल करना चाहिए था.   

Amitabh Bachchan AI Look, AI Look Of Old Stars
