अमिताभ बच्चन के प्यार की 9 तस्वीरें, मैगजीन में फोटो देख कर हार बैठे दिल, फिर यूं हुई मुलाकात...

सदी के महानायक आज 10 अक्टूबर को 83 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी फिल्मों में उनका अंदाज किसी यंग हीरो से कम नहीं दिखता है. बिग बी को सिनेमा में 5 दशक से ज्यादा का समय हो गया है और इस फिल्मी दुनिया में उन्हें पत्नी जया बच्चन मिली थीं. अमिताभ ने अपने करियर के 4 चौथे साल में ही जया बच्चन से शादी रचा ली थी, चलिए जानते हैं आखिर कब, कैसे और कहां शुरू हुई थी इस दिग्गज कपल की लव स्टोरी.





यह बात उन दिनों की है जब जया ने पहली बार अमिताभ बच्चन को पुणे फिल्म संस्थान में देखा था. यहां अमिताभ पॉपुलर फिल्म निर्माता के. अब्बास और कई एक्टर्स संग पहुंचे थे.





यहीं, जया को अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी और उनका व्यवहार खूब पसंद आया, हालांकि बिग बी और जया की यहां कोई बातचीत नहीं हुई थी. इन दिनों बिग बी फिल्म इंडस्ट्री संघर्ष कर रहे थे.





वहीं, जया एक स्टार थीं और एक दिन एक पत्रिका में उनकी तस्वीर छपी, जब बिग बी की नजर में यह पत्रिका आई तो उन्होंने जया को गौर से देखा और उन्हें वह पारंपरिक और बेहद सरल लगी थीं.





फिर दोनों की किस्मत उन्हें फिल्म गुड्डी के सेट पर एक साथ लेकर आई. फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था. बिग बी पहले से ही जया के साथ काम करने के लिए उतावले थे.





एक इंटरव्यू में जया बच्चन ने बताया था, 'गुड्डी के सेट पर मैं उनसे मिली थी, मुझे वो अच्छे लगे, मैं थोड़ी संकोच में थी, क्योंकि वह हरिवंश राय बच्चन के बेटे थे, मैंने सोचा वह थोड़े अलग होंगे, मेरे ऐसा कहने पर वह हंस पड़े'.