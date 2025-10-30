विज्ञापन

अमिताभ बच्चन के प्यार की 9 तस्वीरें, मैगजीन में फोटो देख कर हार बैठे दिल, फिर यूं हुई मुलाकात...

अमिताभ ने अपने करियर के 4 चौथे साल में ही जया बच्चन से शादी रचा ली थी, चलिए जानते हैं आखिर कब, कैसे और कहां शुरू हुई थी इस दिग्गज कपल की लव स्टोरी.

अमिताभ बच्चन के प्यार की 9 तस्वीरें
नई दिल्ली:

सदी के महानायक आज 10 अक्टूबर को 83 साल के हो चुके हैं, लेकिन आज भी फिल्मों में उनका अंदाज किसी यंग हीरो से कम नहीं दिखता है. बिग बी को सिनेमा में 5 दशक से ज्यादा का समय हो गया है और इस फिल्मी दुनिया में उन्हें पत्नी जया बच्चन मिली थीं. अमिताभ ने अपने करियर के 4 चौथे साल में ही जया बच्चन से शादी रचा ली थी, चलिए जानते हैं आखिर कब, कैसे और कहां शुरू हुई थी इस दिग्गज कपल की लव स्टोरी.

यह बात उन दिनों की है जब जया ने पहली बार अमिताभ बच्चन को पुणे फिल्म संस्थान में देखा था. यहां अमिताभ पॉपुलर फिल्म निर्माता के. अब्बास और कई एक्टर्स संग पहुंचे थे.

यहीं, जया को अमिताभ बच्चन की पर्सनैलिटी और उनका व्यवहार खूब पसंद आया, हालांकि बिग बी और जया की यहां कोई बातचीत नहीं हुई थी. इन दिनों बिग बी फिल्म इंडस्ट्री संघर्ष कर रहे थे.

वहीं, जया एक स्टार थीं और एक दिन एक पत्रिका में उनकी तस्वीर छपी, जब बिग बी की नजर में यह पत्रिका आई तो उन्होंने जया को गौर से देखा और उन्हें वह पारंपरिक और बेहद सरल लगी थीं.

फिर दोनों की किस्मत उन्हें फिल्म गुड्डी के सेट पर एक साथ लेकर आई. फिल्म को ऋषिकेश मुखर्जी ने डायरेक्ट किया था. बिग बी पहले से ही जया के साथ काम करने के लिए उतावले थे.

एक इंटरव्यू में जया बच्चन ने बताया था, 'गुड्डी के सेट पर मैं उनसे मिली थी, मुझे वो अच्छे लगे, मैं थोड़ी संकोच में थी, क्योंकि वह हरिवंश राय बच्चन के बेटे थे, मैंने सोचा वह थोड़े अलग होंगे, मेरे ऐसा कहने पर वह हंस पड़े'.

जया ने आगे बताया कि वहीं सेट पर उन्हें अमिताभ से प्यार हो गया था. कहा जाता है कि फिल्म बावर्ची के सेट पर अमिताभ, जया से मिलने जाया करते थे और राजेश खन्ना को इस बारे में सब पता था.

वहीं, साल 1973 में रिलीज हुई फिल्म जंजीर को लेकर अमिताभ-जया में एक शर्त लगी. शर्त यह थी कि अगर फिल्म हिट हुई तो वो दोनों साथ में लंदन जाएंगे, लेकिन बिग बी के पेरेंट्स इसके लिए राजी नहीं हुए.

बिग बी के पिता ने साफ कह दिया था कि बिना शादी के कोई कहीं नहीं जाएगा. फिर क्या था अमिताभ ने जया को शादी के लिए प्रपोज किया और जल्द ही शादी कर दोनों ने लंदन का टिकट कटा लिया था.

अमिताभ बच्चन को जया में एक सबसे अच्छी बात यह लगती थी कि उनके बाल बहुत लंबे और सिल्की थे. बिग बी ने यह खुलासा अपने मोस्ट पॉपुलर क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति में किया था.

