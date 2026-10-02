काला हिरण के कानूनी पचड़े के बीच अमित जानी का बड़ा ऐलान, अब बुरहान वानी पर बनाएंगे 'बुरहान: द टेररिस्ट'

काला हिरण मामले को लेकर चल रहे कानूनी विवाद के बीच फिल्म निर्माता अमित जानी ने अपने नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया है. अमित जानी ने कश्मीरी आतंकवादी बुरहान वानी पर आधारित फिल्म 'बुरहान: द टेररिस्ट' की घोषणा की है. उनका कहना है कि ‘काला हिरण' लंबे समय तक कानूनी विवाद में फंसी रह सकती है. फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और सलमान खान की तरफ से इसे अदालत में चुनौती दी गई है. ऐसे में उनका कहना है कि ‘उदयपुर फाइल्स' के बाद दर्शकों को एक अच्छी कहानी का इंतजार है. इसी को देखते हुए वह दिसंबर में नई फीचर फिल्म पर काम करने जा रहे हैं.

दिसंबर में शुरू होगा नया प्रोजेक्ट

अमित जानी ने बताया कि वह दिसंबर में 'बुरहान: द टेररिस्ट' नाम से एक फीचर फिल्म करने जा रहे हैं. यह प्रोजेक्ट कश्मीरी आतंकवादी बुरहान वानी पर आधारित होगा. निर्माता के मुताबिक, इस फिल्म के जरिए बुरहान वानी के क्रूर चेहरे को दिखाया जाएगा. अमित जानी का कहना है कि ‘काला हिरण' की शूटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन फिल्म कानूनी विवादों में उलझी हुई है. उनके मुताबिक, सलमान खान की तरफ से फिल्म को अदालत में चुनौती दी गई है. ऐसे में फिल्म के लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया में फंसे रहने की संभावना है.

2027 में रिलीज होंगी दो फिल्में

अमित जानी ने बताया कि साल 2027 में उनके प्रोडक्शन हाउस की दो फिल्में बड़े पर्दे पर रिलीज होंगी. इनमें पहली फिल्म ‘तत्वदर्शी का खीर लोक' होगी, जो हरियाणा में पाखंडी बाबाओं के खिलाफ बनाई जा रही है. वहीं दूसरी फिल्म 'बुरहान: द टेररिस्ट' होगी. यह फिल्म बुरहान वानी के क्रूर चेहरे को पर्दे पर दिखाने वाली कहानी होगी. दोनों फिल्मों को लेकर अमित जानी ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स की जानकारी साझा की है.

अभी ‘तत्वदर्शी का खीर लोक' की शूटिंग में व्यस्त

अमित जानी ने बताया कि इन दिनों वह ‘तत्वदर्शी का खीर लोक' की शूटिंग में व्यस्त हैं. फिल्म को अप्रैल 2027 में रिलीज किया जाएगा. इसके बाद दिसंबर में वह 'बुरहान: द टेररिस्ट' प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे. इस तरह अमित जानी के प्रोडक्शन हाउस की 2027 में दो फिल्में बड़े पर्दे पर आने की तैयारी में हैं. एक फिल्म हरियाणा में पाखंडी बाबाओं के खिलाफ कहानी पेश करेगी, जबकि दूसरी फिल्म बुरहान वानी के क्रूर चेहरे को केंद्र में रखकर बनाई जाएगी.

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