जिस फिल्म में आलिया भट्ट से भिड़ने वाले हैं बॉबी देओल, अब वो 2025 में नहीं होगी रिलीज, नई तारीख आई सामने

यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा इस फिल्म में, आलिया और शर्वरी , बॉबी देओल के खिलाफ एक बेहद खतरनाक और रोमांचक मुकाबले में उतरी दिखाई देंगी.

यश राज फिल्म्स ने ‘अल्फा’ की रिलीज़ डेट अगले साल 17 अप्रैल तक बढ़ाई
नई दिल्ली:

यश राज फिल्म्स की बहुप्रतीक्षित एक्शन एंटरटेनर ‘अल्फा', जिसे आलिया भट्ट हेडलाइन कर रही हैं, अब 17 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी! कंपनी ने पुष्टि की कि फिल्म के वीएफएक्स को और समय की आवश्यकता है ताकि ‘अल्फा' को अपने बेहतरीन विज़ुअल रूप में दर्शकों के सामने पेश किया जा सके. अल्फा में आलिया भट्ट के साथ शर्वरी , और अहम भूमिकाओं में अनिल कपूर तथा बॉबी देओल नज़र आएंगे. यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा इस फिल्म में, आलिया और शर्वरी , बॉबी देओल के खिलाफ एक बेहद खतरनाक और रोमांचक मुकाबले में उतरी दिखाई देंगी.

वाईआरएफ के एक प्रवक्ता ने कहा,“अल्फा हमारे लिए बेहद खास फिल्म है और हम इसे सबसे सिनेमाई अंदाज में दर्शकों के सामने पेश करना चाहते हैं. हमें एहसास हुआ कि वीएफएक्स में पहले अनुमान से अधिक समय लगेगा. हम कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते और अल्फा को एक ऐसी थिएट्रिकल एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं जिसे लोग याद रखें. इसलिए अब फिल्म 17 अप्रैल, 2026 को रिलीज होगी.”

अल्फा में आलिया का एक बिल्कुल नया एक्शन अवतार देखने को मिलेगा और यह उनकी वाईआरएफ के साथ पहली फिल्म है. यह वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली पूरी तरह महिला-नेतृत्व वाली एक्शन फिल्म है, जिसमें आलिया और शर्वरी स्क्रीन पर वह सब करने जा रही हैं जो दर्शकों ने किसी अभिनेत्री को पहले कभी करते नहीं देखा होगा.

एक शीर्ष व्यापार स्रोत ने कहा, “अल्फा की टीम दर्शकों को सर्वश्रेष्ठ फिल्म देना चाहती है. यह वीएफएक्स टाइमलाइन को देखते हुए बिल्कुल सही कदम है. टीम पर डेडलाइन का अत्यधिक दबाव था और यह स्पष्ट हो गया था कि समय सीमा व्यावहारिक नहीं है. रिलीज़ डेट आगे बढ़ाने का यह फैसला इसी वजह से है, न कि जनवरी 2026 तक के भीड़भाड़ वाले रिलीज़ कैलेंडर के कारण. काफी वीएफएक्स काम बाकी है, इसलिए अल्फा फरवरी के बजाय अब अप्रैल में रिलीज़ होगी.”

