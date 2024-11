ना जनता की डिमांड और ना कोई प्लानिंग, अचानक स्टेज पर आकर पुष्पा पुष्पा पर नाचने लगा ये सुपरस्टार, जूते ने नहीं दिया साथ

अल्लू अर्जुन उर्फ पुष्पा अपनी अपकमिंग मूवी पुष्पा 2: द रूल के प्रमोशन में जबरदस्त तरीके से व्यस्त हैं. इस बार उनका प्रमोशन सिर्फ साउथ के प्रदेशों तक ही सीमित नहीं है. बल्कि वो नॉर्थ इंडियन फैन्स के लिए भी भरपूर प्रमोशन कर रहे हैं. कुछ ही दिन पहले वो बिहार में भी प्रमोशन करके आए हैं. अल्लू अर्जुन जितना अपनी एक्टिंग और एक्शन के लिए फेमस हैं, उतना ही उनका डांस भी दर्शकों के बीच फेमस हैं. दर्शकों की डिमांड पर अल्लू अर्जुन हमेशा ही डांस करने में पीछे नहीं रहते. लेकिन इस बार तो पब्लिक डिमांड से पहले ही अल्लू अर्जुन डांस करने लग गए. उसके बाद रश्मिका मंदाना का रिएक्शन देखने लायक था.

अल्लू अर्जुन का वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा 2 का प्रमोशन कर रहे हैं. ये इवेंट उनके तमिल फैन्स के लिए है और वह स्टेज पर तमिल में बोल भी रहे हैं. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अल्लू अर्जुन के फैन्स भारी तादाद में यहां पहुंचे हैं. अल्लू अर्जुन दर्शकों से रूबरू होते हैं, और उसके बाद बिना डिमांड के ही खुद डांस शुरू कर देते हैं. इसके बाद वो आखिर में पुष्पा का सिग्नेचर स्टाइल भी करते नजर आते हैं. उनके इस डांस पर उस हॉल में बैठी पब्लिक खूब जमकर तालियां बजाती हैं. लेकिन डांस करते हुए उनके पांव से जूता भी खुल जाता है.

#AlluArjun in volentary dancing for Pushpa Pushpa song, for the Love of Chennai audience without even requesting#Pushpa2TheRulepic.twitter.com/kVB3IDnQkR