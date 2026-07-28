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पेपर लीक की कहानी बयां करती है ये फिल्म, ओटीटी पर टॉप रेटिंग, सलमान खान की भांजी निकली मास्टरमाइंड

हम आज बताने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में, जिसमें देश से लेकर विदेश तक स्टूडेंट ने पेपर लीक को अंजाम दिया. फिल्म पेपर लीक की कहानी दिखाती है. इस फिल्म का नाम है फरे. फिल्म में सलमान खान की भांजी अलीजेह अग्निहोत्री लीड रोल में हैं. 

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पेपर लीक की कहानी बयां करती है ये फिल्म, ओटीटी पर टॉप रेटिंग, सलमान खान की भांजी निकली मास्टरमाइंड
पेपर लीक की कहानी बयां करती है ये फिल्म
नई दिल्ली:

हाल ही में पेपर लीक को लेकर देश में गरमा गरमी का माहौल था. देश भर में प्रोटेस्ट हुए. शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा. हालांकि हम आज बताने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में, जिसमें देश से लेकर विदेश तक स्टूडेंट ने पेपर लीक को अंजाम दिया. फिल्म पेपर लीक की कहानी दिखाती है. इस फिल्म का नाम है फरे. फिल्म में सलमान खान की भांजी अलीजेह अग्निहोत्री लीड रोल में हैं. 

'फरे' 2023 में आई थी. यह एक थ्रिलर फिल्म है, जिसे सौमेंद्र पाढ़ी ने डायरेक्ट किया है. इसमें अलीज़ेह अग्निहोत्री मुख्य भूमिका में हैं, जबकि  साहिल मेहता, जेन शॉ, प्रसन्ना बिष्ट, रोनित रॉय, जूही बब्बर और शिल्पा शुक्ला अहम रोल में हैं. यह 2017 की थाई फिल्म 'बैड जीनियस' (Bad Genius) की रीमेक है.  'फरे' का प्रीमियर 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में हुआ और इसे 24 नवंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया.

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क्या है कहानी

नियति की परवरिश एक अनाथालय में एक दयालु वार्डन और उनकी पत्नी ने की है. वह हमेशा से एक होनहार छात्रा रही है और उसने 10वीं की परीक्षा बहुत अच्छे अंकों से पास की, जिसके कारण देश के सबसे अच्छे स्कूल ने उसे अगले दो सालों के लिए पूरी स्कॉलरशिप की पेशकश की. वहां भी वह टॉप स्टूडेंट बन जाती है. उसकी एकमात्र टक्कर आकाश से होती है, जो एक कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि से है और उसे भी वही स्कॉलरशिप मिली है. उनकी खुशी तब और बढ़ जाती है जब स्कूल के प्रिंसिपल उन्हें बताते हैं कि स्कूल ने उन्हें प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट में बैठने के लिए चुना है, जिसमें चुने जाने पर उन्हें पूरी स्कॉलरशिप मिल सकती है.

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नियति की दोस्ती छवि से हो जाती है, जो अमीर है लेकिन पढ़ाई में कमजोर है. छवि उससे परीक्षा के दौरान मदद करने के लिए कहती है, और नियति पहले तो दोस्ती के नाते मदद करती है, लेकिन बाद में पैसे के लिए ऐसा करने लगती है. लेकिन वह पैसे अपने पास नहीं रखती, बल्कि अपने अनाथालय में दान कर देती है. एक वर्ल्डवाइड एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके आधार पर छात्र विदेश के टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं. अमीर बच्चे नियति और आकाश को इसे पास करने में मदद करने के लिए करोड़ों देते हैं. ये दोनों होनहार छात्र अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उस लक्ष्य को पाने के लिए एक बेहतरीन प्लान बनाते हैं. क्या वे सही रास्ते पर बने रहते हैं या पैसे की अंधी दौड़ में खुद को खो देते हैं, यही फिल्म की मुख्य कहानी है. इस फिल्म को आप जी 5 पर देख सकते हैं. 

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