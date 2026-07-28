अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान ने बाली में कराया शुद्धिकरण, गर्लफ्रेंड संग 13 झरनों के नीचे नहाकर मांगी मुराद- वीडियो वायरल

मशहूर एक्ट्रेस और टीवी पर्सनैलिटी अर्चना पूरन सिंह और एक्टर-डायरेक्टर परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी गूगल इंडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी के साथ बाली में छुट्टियां मनाते हुए तस्वीरें वायरल हो गई हैं. इससे लोगों में आयुष्मान के बारे में और जानने के लिए उत्सुकता बढ़ गई है. उनकी फोटो और वीडियो में देखा जा सकता है कि इंडोनेशिया के बाली में वे 13 झरनों में नहाकर शुद्धिकरण कर रहे हैं. ये बाली की एक प्रसिद्ध परंपरा है, जो लोकल लोगों के अलावा पर्यटकों में भी काफी पॉपुलर है.

कौन हैं आयुष्मान सेठी?

आयुष्मान, आर्यमान सेठी के छोटे भाई हैं. खबरों के मुताबिक, उन्होंने मुंबई के सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की और बाद में न्यूयॉर्क में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, जिसमें स्टेला एडलर स्टूडियो ऑफ एक्टिंग और NYU टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स शामिल हैं. पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद, आयुष्मान ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाने का फैसला किया. उन्होंने एक्टर, राइटर और फिल्ममेकर के तौर पर काम किया है.

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आयुष्मान सेठी क्या करते हैं?

आयुष्मान ने फिल्ममेकिंग के अलग-अलग चीजों में हाथ आजमाया है. उन्होंने शॉर्ट फिल्म 'फ्रेंड्स' को को-राइट किया और कैमरे के पीछे भी काम किया है. 2025 में उन्होंने म्यूजिक वीडियो 'छोटी बातें' को डायरेक्ट किया, जिसमें उनके भाई आर्यमान सेठी और एक्ट्रेस योगिता बिहानी नजर आए.

दिलचस्प बात यह है कि एक्टिंग ही उनके करियर का एकमात्र ऑप्शन नहीं था. आयुष्मान ने बताया था कि वह अपनी 12वीं क्लास की परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्रों में से एक थे और उन्हें आइवी लीग यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला था. हालांकि, उन्होंने एक्टिंग के अपने जुनून को ही आगे बढ़ाने का फैसला किया.

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आयुष्मान सेठी क्यों ट्रेंड कर रहे हैं?

आयुष्मान हाल ही में तब चर्चा में आए जब बाली से उनके लेटेस्ट फैमिली व्लॉग में उनकी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी नजर आईं. समीक्षा एक सेलिब्रिटी योग और वेलनेस कोच हैं, जिन्होंने मंदाना करीमी और काजल अग्रवाल जैसी हस्तियों के साथ काम किया है. बाली ट्रिप के दौरान, यह कपल पवित्र शुद्धिकरण कुंड में गया और रस्म पूरी करने के लिए 13 झरनों के सामने पहुंचा. शुद्धिकरण की रस्म के लिए नहाते समय वे पारंपरिक हरे रंग के सारोंग पहने हुए दिखाई दिए.

