विज्ञापन

अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान ने बाली में कराया शुद्धिकरण, गर्लफ्रेंड संग 13 झरनों के नीचे नहाकर मांगी मुराद- वीडियो वायरल

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के बेटे आयुष्मान गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी के साथ बाली में छुट्टियां मना रहे हैं. उन्होंने वहां से फोटो शेयर की है जिसमें वह 13 झरनों के नीचे शुद्धिकरण स्नान कर रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
अर्चना पूरन सिंह के छोटे बेटे आयुष्मान ने बाली में कराया शुद्धिकरण, गर्लफ्रेंड संग 13 झरनों के नीचे नहाकर मांगी मुराद- वीडियो वायरल
आयुष्मान शेट्ठी ने बाली के मंदिर में कराया शुद्धिकरण
Instagram
नई दिल्ली:

मशहूर एक्ट्रेस और टीवी पर्सनैलिटी अर्चना पूरन सिंह और एक्टर-डायरेक्टर परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी गूगल इंडिया पर टॉप ट्रेंड कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनकी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी के साथ बाली में छुट्टियां मनाते हुए तस्वीरें वायरल हो गई हैं. इससे लोगों में आयुष्मान के बारे में और जानने के लिए उत्सुकता बढ़ गई है. उनकी फोटो और वीडियो में देखा जा सकता है कि इंडोनेशिया के बाली में वे 13 झरनों में नहाकर शुद्धिकरण कर रहे हैं. ये बाली की एक प्रसिद्ध परंपरा है, जो लोकल लोगों के अलावा पर्यटकों में भी काफी पॉपुलर है.

कौन हैं आयुष्मान सेठी?
आयुष्मान, आर्यमान सेठी के छोटे भाई हैं. खबरों के मुताबिक, उन्होंने मुंबई के सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई की और बाद में न्यूयॉर्क में एक्टिंग की ट्रेनिंग ली, जिसमें स्टेला एडलर स्टूडियो ऑफ एक्टिंग और NYU टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स शामिल हैं. पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद, आयुष्मान ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाने का फैसला किया. उन्होंने एक्टर, राइटर और फिल्ममेकर के तौर पर काम किया है.

यह भी पढ़ें-  'कुछ कुछ होता है' में शाहरुख खान की बेटी को हुई ऐसी बीमारी, बोलीं -'बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी'

आयुष्मान सेठी क्या करते हैं?
आयुष्मान ने फिल्ममेकिंग के अलग-अलग चीजों में हाथ आजमाया है. उन्होंने शॉर्ट फिल्म 'फ्रेंड्स' को को-राइट किया और कैमरे के पीछे भी काम किया है. 2025 में उन्होंने म्यूजिक वीडियो 'छोटी बातें' को डायरेक्ट किया, जिसमें उनके भाई आर्यमान सेठी और एक्ट्रेस योगिता बिहानी नजर आए.

दिलचस्प बात यह है कि एक्टिंग ही उनके करियर का एकमात्र ऑप्शन नहीं था. आयुष्मान ने बताया था कि वह अपनी 12वीं क्लास की परीक्षाओं में टॉप करने वाले छात्रों में से एक थे और उन्हें आइवी लीग यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला था. हालांकि, उन्होंने एक्टिंग के अपने जुनून को ही आगे बढ़ाने का फैसला किया.

यह भी पढ़ें- ‘पिता की मौत की प्लानिंग की', ‘लॉक अप 2' में राम कपूर ने खोले राज, ICU में नहीं कराया इलाज, मां-बहन 5 सालों से नहीं कर रहीं बात

आयुष्मान सेठी क्यों ट्रेंड कर रहे हैं?
आयुष्मान हाल ही में तब चर्चा में आए जब बाली से उनके लेटेस्ट फैमिली व्लॉग में उनकी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी नजर आईं. समीक्षा एक सेलिब्रिटी योग और वेलनेस कोच हैं, जिन्होंने मंदाना करीमी और काजल अग्रवाल जैसी हस्तियों के साथ काम किया है. बाली ट्रिप के दौरान, यह कपल पवित्र शुद्धिकरण कुंड में गया और रस्म पूरी करने के लिए 13 झरनों के सामने पहुंचा. शुद्धिकरण की रस्म के लिए नहाते समय वे पारंपरिक हरे रंग के सारोंग पहने हुए दिखाई दिए.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Ayushmaan Sethi Age, Ayushmaan Sethi And Samiksha Shetty, Ayushmaan Sethi Girlfriend, Ayushmaan Sethi Girlfriend Entry, Ayushmaan Sethi Instagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com