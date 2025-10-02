कपूर खानदान की बहू बनने पर बोलीं आलिया भट्ट, मुझे हाल ही में एहसास हुआ, मैंने सोचा- 'हे भगवान, राज कपूर राहा के...'

आलिया भट्ट ने हिंदी सिनेमा के पहले फिल्मी खानदान में शादी की है. आलिया हाल ही में स्ट्रीमिंग चैट शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में नज़र आईं, जहां काजोल ने उनसे इस बारे में पूछा. आलिया ने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी रिश्ते में इतना गहराई से जुड़ जाता है तो अपने जीवनसाथी के परिवार की विरासत के बारे में सोचना सबसे आखिरी चीज़ होती है. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि जब आप किसी चीज़ में इतने डूबे होते हैं, जब रिश्ते इतने निजी होते हैं, तो आप उसे पेशेवर नज़रिए से नहीं देखते कि आप किस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं. मुझे लगता है कि यह बहुत बाद में आता है. जब हमने राज कपूर के 100 साल पूरे होने का जश्न मनाया. मुझे लगता है उस पल, मैं सोच रही थी, 'हे भगवान, राज कपूर राहा के परदादा हैं'. असल में मुझे उस रिश्ते का एहसास तभी हुआ. जब आप उसमें पूरी तरह से शामिल होते हैं. जब आप बहुत पर्सनल होते हैं, तो आप उसे उस नज़र से नहीं देखते."

उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता महेश भट्ट ने रणबीर कपूर के साथ उनके डेटिंग पर कैसी प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा, "मेरे पिता और मैंने एक बार मेरे प्यार के बारे में बात की थी. वह सिर्फ एक बार था जब हमने प्यार के बारे में बात की थी." आलिया और रणबीर कपूर ने 6 नवंबर, 2022 को मुंबई में अपनी बेटी राहा कपूर का स्वागत किया.'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' एक मज़ेदार, बेबाक और बेहद रोचक चैट शो है, जहां ट्विंकल खन्ना और काजोल बॉलीवुड हस्तियों के साथ बेबाक, बिना स्क्रिप्ट वाली बातचीत करती हैं.

यह पारंपरिक टॉक शो से हटकर है, क्योंकि इसमें सहजता पर ज़ोर दिया गया है. काजोल ने बताया कि यह विचार उनकी और ट्विंकल की स्वाभाविक केमिस्ट्री और बातचीत से आया है, जब वे बात करती हैं, तो माहौल सुखद होता है. इस शो में कई सितारे शामिल हैं, जैसा कि ट्रेलर में सलमान खान, आमिर खान, आलिया भट्ट, विक्की कौशल, करण जौहर, गोविंदा, वरुण धवन और अन्य लोगों के आने की झलक दिखाई गई है. शो के पहले एपिसोड में सलमान खान और आमिर खान नज़र आए थे.