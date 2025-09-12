यूके की संसद में अली फजल की हॉलीवुड फिल्म 'रूल ब्रेकर्स' की खास स्क्रीनिंग, सामाजिक बदलाव पर हुई चर्चा

अभिनेता अली फजल की अपकमिंग हॉलीवुड फिल्म 'रूल ब्रेकर्स' की विशेष स्क्रीनिंग यूके पार्लियामेंट में हुई, जिसकी तस्वीरें अभिनेता ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपने अनुभव साझा किए. अभिनेता अली फजल ने बताया कि यह डॉक्यूमेंट्री सामाजिक बदलाव का एक माध्यम है. अली ने इंस्टाग्राम पर स्क्रीनिंग की तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा कि यूके संसद में स्क्रीनिंग में शामिल होना उनके लिए यादगार अनुभव रहा. उन्होंने अफगानिस्तान की साहसी महिला रोया महबूब से मुलाकात की, जिनकी प्रेरणादायक कहानी को ऑस्कर विजेता निर्देशक बिल गुटेंटाग ने इस फिल्म में पेश किया है. अली ने यूके की सांसद एलिस मैकडोनाल्ड और लॉर्ड वाजिद खान के समर्थन की भी सराहना की, जिनके बिना यह आयोजन संभव नहीं था.

स्क्रीनिंग के दौरान अफगानिस्तान की महिलाओं और बच्चों के पुनर्वास और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में बच्चों के लिए (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित) शिक्षा के महत्व पर गहन चर्चा हुई. अली ने बताया कि सिनेमा की ताकत से समाज में गलत धारणाओं और रूढ़ियों को तोड़ा जा सकता है. इससे पीड़ित समुदायों को समाज में सम्मान और नई पहचान मिल सकती है. यह फिल्म सामाजिक बदलाव का एक सशक्त हथियार है. युद्ध प्रभावित क्षेत्रों की समस्याएं जटिल हैं, लेकिन बदलाव की शुरुआत हो चुकी है.

अली ने भारत में अपने सामाजिक कार्यों का भी जिक्र किया, जहां उन्होंने पर्यावरण और समाज के लिए छोटे-छोटे कदम उठाए हैं. अब उनका लक्ष्य इस मुहिम को वैश्विक स्तर पर ले जाना है. यह फिल्म और इसके पीछे का संदेश समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

'रूल ब्रेकर्स' एक ऐसी महिला की कहानी है, जो रूढ़िगत समाज में लड़कियों की शिक्षा के लिए संघर्ष करती है. इसमें अभिनेत्री फोएबे वालर-ब्रिज भी नजर आएंगी. अली फजल के अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो वह हाल ही में अनुराग बसु की ‘मेट्रो इन दिनों, और निर्देशक मणिरत्नम की फिल्म ‘ठग लाइफ' में नजर आए थे. ओटीटी की बात करें तो अली राज और डीके की पीरियड ड्रामा सीरीज ‘रक्त ब्रह्मांड' में वह नजर आएंगे.