लद्दाख में Dhurandhar Viral Song FA9LA की शूटिंग के दौरान Akshaye Khanna का गिर गया था 'ऑक्सीजन लेवल', कोरियोग्राफर का खुलासा

इसमें कोई शक नहीं कि अक्षय खन्ना इस समय के स्टार हैं. आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने सबका ध्यान खींचा है. 5 दिसंबर को फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही FA9LA ट्रैक में उनके मूव्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

 Dhurandhar Viral Song FA9LA: इसमें कोई शक नहीं कि अक्षय खन्ना इस समय के स्टार हैं. आदित्य धर की फिल्म धुरंधर में उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने सबका ध्यान खींचा है. 5 दिसंबर को फिल्म के रिलीज होने के बाद से ही FA9LA ट्रैक में उनके मूव्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. फिल्म में अक्षय रहमान डकैत का रोल निभा रहे हैं, जिसमें रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और आर. माधवन जैसे कलाकार शामिल हैं. अक्षय का एंट्री सॉन्ग, FA9LA, बहरीन के हिप-हॉप स्टार फ्लिपराची ने बनाया था. इस गाने को विजय गांगुली ने कोरियोग्राफ किया था. एक मीडिया पोर्टल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कुछ डिटेल्स शेयर कीं.

उन्होंने मिड-डे को बताया, "यह गाना अक्षय के कैरेक्टर को शेर-ए-बलूच का ताज पहनाए जाने का जश्न है. असल में उन्हें एंट्री करनी थी, डांसर्स के बीच से गुज़रना था और सिंहासन पर बैठना था. सीन का मूड और डांसर्स की परफॉर्मेंस देखकर अक्षय ने कहा कि जब वह अंदर आएंगे तो थोड़ा डांस करेंगे. हममें से किसी को नहीं पता था कि वह क्या करने वाले हैं. अक्षय सीन में आए, उसी पॉइंट से सीन संभाला और अपने आप परफॉर्म किया."

उन्होंने आगे कहा, "उस दिन हमने जो पहला शॉट लिया था, वह परफेक्ट था. फिर हमने एक क्लोज-अप किया, और हमारा काम हो गया. अक्षय को ठीक-ठीक पता था कि उसे एक सीन में क्या करना है और वह उसके साथ खेलते हैं." कोरियोग्राफर ने बताया कि उसे लद्दाख में शूटिंग के दौरान हाई-एल्टीट्यूड सिकनेस हुई थी.

उन्होंने कहा, "अक्षय अपने साथ एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर रखते थे. जब हम यह गाना शूट कर रहे थे, तो उनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया था. इसलिए, हर शॉट के बाद वह ऑक्सीजन मास्क लगाते थे. उन्होंने बिना किसी झिझक के सीक्वेंस किया, और फिर घर चले गए."
 

