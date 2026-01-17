नकली नहीं, हूबहू अक्षय खन्ना! रहमान डकैत के हमशक्ल ने उड़ाए होश, फैंस बोले- धुरंधर 2 में इसे लो

अक्षय खन्ना ने फिल्म धुरंधर से ऐसा कमबैक किया है कि अब वह लोगों को खूब भा रहे हैं. रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर में उन्होंने रहमान डकैत के रोल में ऐसा जलवा बिखेरा है कि फिल्म की रिलीज को 40 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अक्षय अभी छाए हुए हैं. साल 2025 एक्टर के लिए सक्सेसफुल ईयर रहा है, क्योंकि बीते साल की शुरुआत में विक्की कौशल की छावा में उनका औरंगजेब का किरदार बहुत खतरनाक था और साल के आखिरी महीने में रिलीज हुई फिल्म धुरंधर में वह और भी ज्यादा खूंखार रोल में नजर आए.

ये दोनों ही फिल्में साल 2025 की सबसे कमाऊ फिल्में साबित हुईं और इंडियन सिनेमा की टॉप 10 सबसे कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुईं. लेकिन अक्षय खन्ना का क्रेज अभी भी खत्म नहीं हुआ है. सोशल मीडिया पर रहमान डकैत का जादू ऐसा चला कि पूछो मत. इस बीच हम आपको दिखाने जा रहे हैं अक्षय खन्ना के उस हमशक्ल को, जो दिखने में एक्टर से जरा भी कम नहीं है.



अक्षय खन्ना का डुप्लीकेट देखा क्या? (Akshaye Khanna Doppelganger)

अक्षय खन्ना के इस डुप्लीकेट का नाम राघव शर्मा है, जो एक्टर के कमबैक से पहले से भी उनके लुक और अंदाज में रील शेयर करता रहता है. राघव जब अक्षय खन्ना की एक्टिंग का वीडियो शेयर करते हैं, तो बिल्कुल एक्टर की तरह दिखते हैं. उनका फेस कट बिल्कुल एक्टर की तरह है और उनकी तरह ही स्लिम फिट भी हैं. रहमान डकैत वायरल ट्रेंड के दौरान भी वह पीछे नहीं रहे और उन्होंने रहमान डकैत लुक में अपना एक मजेदार वीडियो शेयर किया, जिसमें वह एक बार फिर एक्टर की तरह एक्टिंग करते नजर आए थे. रहमान डकैत के लुक रिक्रिएट वाले वीडियो पर लोगों ने खूब प्यार लुटाया और कई कमेंट्स भी किए. इस वीडियो को 45 हजार से ज्यादा लोगों ने लाइक किया और इसका कमेंट बॉक्स फायर इमोजी से भरा पड़ा है. अक्षय खन्ना के इस हमशक्ल पर लोगों का क्या कहना है चलिए जानते हैं.



लोगों को भाया 'रहमान डकैत' का हमशक्ल (Akshaye Khanna Duplicate Viral Video)

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'रहमान डकैत की फर्स्ट कॉपी'. दूसरा लिखता है, 'भाई मजा आ गया, सच में ऐसा लगा जैसे कि असली रहमान डकैत देखा'. तीसरा यूजर लिखता है, 'तुम अक्षय खन्ना के सबसे क्यूट हमशक्ल हो, कोई भी आपकी तरह उनकी एक्टिंग नहीं कर सकता'. एक और लिखता है, 'मुझे तो भाई का मुंह भींचकर जो लुक बनाता है, वो मस्त लगा'. अब सोशल मीडिया पर अक्षय खन्ना का यह डुप्लीकेट ऐसे ही प्यार लूट रहा है.

धुरंधर के दूसरे पार्ट की बात करें तो इसकी रिलीज डेट नजदीक आ रही है. धुरंधर 2 आगामी 19 मार्च को रिलीज होने जा रही है. इस दिन यश स्टारर मोस्ट अवेटेड फिल्म टॉक्सिक भी रिलीज होगी. धुरंधर 2 और टॉक्सिक के बीच साल 2026 का सबसे बड़ा क्लैश बताया जा रहा है.



