गणपति विसर्जन के बाद बीच की सफाई करने पहुंचे अक्षय कुमार, बोले- यह जनता की जिम्मेदारी है

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार को रविवार को मुंबई के जुहू बीच पर देखा गया. यहां वे एक सफाई अभियान में शामिल होने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने समुद्र तट की सफाई की और लोगों को खास संदेश भी दिया. दरअसल, मुंबई के जुहू बीच पर गणपति विसर्जन के बाद कूड़ा-कचरा फैल जाता है. इसी कारण उसकी सफाई के लिए अभिनेता अक्षय कुमार भी पहुंचे. सफाई अभियान के दौरान उन्होंने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया.

उन्होंने कहा, "ज्ञान सिखाता है कि हमें स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए. हमारे प्रधानमंत्री भी समय-समय पर इस पर जोर देते रहते हैं. स्वच्छता केवल सरकार का कर्तव्य नहीं है, न ही केवल बीएमसी की जिम्मेदारी है, बल्कि यह जनता की भी जिम्मेदारी है."

इस स्वच्छता अभियान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस और बीएमसी कमिश्नर भूषण गगरानी भी शामिल हुए. इसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. वीडियो में अक्षय कुमार कचरे को थैलों में डालते दिखाई दे रहे हैं. उनके साथ अमृता और अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं.

हाल ही में अक्षय कुमार ने पंजाब में आई विनाशकारी बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए 5 करोड़ रुपए दान किए थे. अक्षय कुमार ने लोगों से भी बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए गुहार लगाई थी. उन्होंने कहा था, "मैं पंजाब बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री खरीदने के लिए 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं, लेकिन मैं कौन होता हूं, किसी को 'दान' देने वाला? जब भी मुझे मदद का हाथ बढ़ाने का अवसर मिलता है, तो मैं खुद को धन्य महसूस करता हूं. आप भी जितना हो सके, लोगों की मदद करें."

उन्होंने इसे सेवा बताया था और बाढ़ पीड़ितों के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की थी. वर्क फ्रंट की बात करें तो अक्षय कुमार के पास कई फिल्में हैं. उनकी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. इसके अलावा, उनके पास 'भूत बांग्ला' फिल्म भी है, जिसमें वामिका गब्बी और परेश रावल भी हैं. साथ ही उनके पास सुनील शेट्टी और परेश रावल के साथ 'हेरा फेरी 3' भी है.