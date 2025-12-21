विज्ञापन

करण जौहर ने की इक्कीस एक्ट्रेस सिमर भाटिया की तारीफ, अक्षय कुमार की भांजी बोलीं- धर्मा पिक्चर क्यों नहीं दिया

डायरेक्टर करण जौहर ने अक्षय कुमार की भांजी और इक्कीस फिल्म की एक्ट्रेस सिमर भाटिया की इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर की.

Read Time: 3 mins
अक्षय कुमार की भांजी हैं इक्कीस एक्ट्रेस सिमर भाटिया
नई दिल्ली:

अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया जल्द ही श्रीराम राघवन की वॉर ड्रामा इक्कीस से बॉलीवुड डेब्यू करने वाली है. फिल्म में अमिताभ बच्चन के नाती अगस्तय नंदा लीड रोल में हैं. यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के हीरो सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित है. वहीं यह फिल्म सिनेमाघरों में 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगी, जिसका हाल ही में फाइनल ट्रेलर रिलीज किया गया है. इस ट्रेलर को फैंस और सेलेब्स से खूब प्यार मिल रहा है. वहीं फिल्म मेकर करण जौहर ने भी यंग कास्ट की तारीफ की है और इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक पोस्ट शेयर किया है.

करण जौहर से पूछा सिमर भाटिया ने सवाल

इंस्टाग्राम स्टोरी पर अगस्तय नंदा के लिए करण जौहर ने लिखा, सॉलिड. आपके लिए चीयर कर रहा हूं एग्गी (अगस्तय) आगे सिमर भाटिया को शोबिज में वेलकम करते हुए आगे उन्होंने लिखा, फिल्मों में आपका स्वागत है सिमर भाटिया. आप बहुत गॉर्जियस हैं. इस पोस्ट को देखकर फिल्ममेकर को सिमर भाटिया ने शुक्रिया अदा किया. वहीं उनसे एक मजेदार सवाल भी पूछ लिया. सिमर भाटिया ने लिखा, थैंक्यू सर. फिर मुझे धर्मा का पिक्चर क्यों नहीं दिया.

सिमर भाटिया का करण जौहर ने दिया जवाब

एक्ट्रेस के इस जवाब को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर और कॉन्फिडेंस की तारीफ कर रहे हैं. वहीं करण जौहर ने भी सिमर का जवाब देते हुए स्टोरी को रिशेयर करते हुए लिखा, हाहाहा... यह आपके लिए बेस्ट लॉन्च है मेरी डार्लिंग. यह बहुत अच्छा लग रहा है. देखने के लिए एक्साइटेड है और हां आपका डेब्यू परफॉर्मेंस के लिए भी. सिमर भाटिया ने इस पर रिप्लाई करते हुए लिखा, यह सिर्फ हंसी के लिए था सर. आपके पोस्ट की सराहना करती हूं. मुझे भी लगता है कि यह सबसे अच्छी चीज है, जो मेरे साथ हुई.

इस दिन रिलीज होगी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

गौरतलब है कि सिमर भाटिया और अगस्तय नंदा के साथ इक्कीस में धर्मेंद्र भी नजर आने वाले हैं, जो उनकी आखिरी फिल्म होगी. इस फिल्म का पहले क्लैश कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी के साथ क्रिसमस पर होने वाला था. लेकिन अब यह फिल्म 1 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

Akshay Kumar Niece, Simar Bhatia, Ikkis, Ikkis Actress, Karan Johar
