अक्षय कुमार की इस फिल्म से 400 करोड़ के घाटे में आ गया था ये परिवार, करनी पड़ी थी 80% कर्मचारियों की छंटनी

अक्षय कुमार हर साल जहां अपनी फिल्मों से करोड़ों रुपए कमाते हैं. वहीं एक बार अक्षय कुमार की एक फिल्म की वजह से एक परिवार को 400 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया था.

आज फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे एक्टर और एक्ट्रेस हैं, जिनके खुद के प्रोडक्शन हाउस हैं. जहां उन्हें कई बार प्रॉफिट और लॉस का सामना करना पड़ता है. ऐसे में हम फिल्म इंडस्ट्री के एक परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म से उन्हें कई करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ था. बता दें, यहां हम प्रोडक्शन हाउस 'पूजा एंटरटेनमेंट' की बात कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत एक्टर और प्रोड्यूसर वाशु भगनानी ने की थी. अब उनके बेटे जैकी भगनानी इसका नेतृत्व कर रहे हैं. आइए ऐसे में जानते हैं, उस फिल्म के बारे में जो 'पूजा एंटरटेनमेंट' प्रोडक्शन हाउस के तहत बनाई गई थी.

इस फिल्म से हुआ 400 करोड़ रुपए का नुकसान

साल 2024 में, 'पूजा एंटरटेनमेंट' सुर्खियों में छा गया था. इसकी वजह फिल्म "बड़े मियां छोटे मियां" थी. दरअसल इस प्रोडक्शन हाउस के तहत बनी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया था, जिसके बाद फिल्म को कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा. वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मानें तो इस फिल्म को बनाने में कथित तौर पर 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत आई थी. बता दें, वाशु भगनानी ने डायरेक्टर अली अब्बास जफर के खिलाफ फाइनेंशियल फ्रॉड और फिल्म प्रोडक्शन के बजट को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कराई  थी.

भगनानी परिवार को इस फिल्म के कारण हुआ काफी नुकसान  

बताया जाता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड के कारण कर्मचारियों को पैसे भी नहीं मिले थे, तो उस दौरान कथित तौर पर पैसे देने के लिए एक्टर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ से मदद ली गई थी. इस फिल्म के कारण हालात और भी बदतर हो गए थे. कहा जा रहा है कि भारी आर्थिक नुकसान के कारण भगनानी परिवार को अपनी कई प्रॉपर्टी गिरवी रखनी पड़ी थी. यही नहीं हालात उस समय और ज्यादा खराब हो गई थी, जब 'पूजा एंटरटेनमेंट' के तहत बनी फिल्में 'मिशन रानीगंज', 'गणपथ' और 'बड़े मियां छोटे मियां' बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं, जिससे कंपनी को चलाना और ज्यादा मुश्किल हो गया था.

पैसों की कमी के कारण की गई थी 80% कर्मचारियों की छंटनी  

रिपोर्ट्स के अनुसार, भगनानी परिवार ने फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण लगभग 80% कर्मचारियों की छंटनी कर दी और लगभग 250 करोड़ रुपए के अनुमानित कर्ज को चुकाने के लिए अपनी सात मंजिल की मुंबई ऑफिस बिल्डिंग बेचने पर मजबूर होना पड़ा था. हालांकि बाद में वाशु भगनानी ने दिवालिया होने की अफवाहों का खंडन करते हुए कहा था कि, मुंबई ऑफिस बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसे बेचा नहीं गया है.

रकुल प्रीत सिंह ने बताया- पूरा सच

रकुल प्रीत सिंह की शादी वाशु भगनानी के बेटे जैकी भगनानी से हुई है. उन्होंने परिवार के फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे से खुलकर बात करते हुए कहा कि रिपोर्ट्स के अनुसार, जो कुछ भी बताया गया था, वह ज्यादातर गलत था. उन्होंने आगे कहा, "मैंने भगनानी परिवार का वह पूरा दौर देखा है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. कल कोई मेरे बारे में कुछ भी लिख सकता है. इस फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप शांति से काम करना चाहते हैं तो आपको शोर-शराबे से दूर रहना होगा. आप लोगों की बातों से प्रभावित नहीं हो सकते, क्योंकि ज्यादातर लोग सही बात नहीं कहते. ऐसे में कोई भी आपके खिलाफ जाकर कुछ भी बोल और लिख सकता है".

इसी के साथ उस दौर को याद करते हुए, उन्होंने आगे कहा, "वह समय हमारे परिवार के लिए बहुत ही कठिन था, लेकिन खबरों में कही गई कई बातें सच भी नहीं थीं. इसी के साथ उन्होंने आगे कहा- हां यह सच है कि दो-तीन फिल्में नहीं चलीं, और यह एक बहुत बड़ा झटका था, जिससे काफी आर्थिक नुकसान हुआ- लेकिन ऐसा हर प्रोड्यूसर के साथ होता है. एक समय अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐसा हुआ था. यह सब एक समय की बात होती है".




 

