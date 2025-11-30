फ्लॉप फिल्में देने के बाद अक्षय कुमार को कहा जाने लगा था 'कचरा', सनी- अजय की ठुकराई फिल्म से चमकी थी किस्मत...

सुनील दर्शन और अक्षय कुमार ने सात फ़िल्मों में साथ काम किया, जिनमें जानवर, एक रिश्ता, अंदाज़, तलाश और दोस्ती: फ्रेंड्स फॉरएवर शामिल हैं. हालांकि उन्होंने साथ में कई हिट फ़िल्में दीं, लेकिन उनका आखिरी प्रोजेक्ट 2005 में था, जिसके बाद एक्टर-फ़िल्ममेकर की जोड़ी ने फिर कभी साथ काम नहीं किया. अब, जब दर्शन अपनी आने वाली फ़िल्म अंदाज़ 2 का प्रमोशन कर रहे हैं, तो उन्होंने अक्षय के "कमज़ोर" होने और कई फ्लॉप फ़िल्मों के बाद एक्टर को हुई बेइज़्ज़ती के बारे में खुलकर बात की.

दर्शन ने उस समय के बारे में बात की, जब उन्होंने अक्षय को जानवर के लिए साइन किया था. उन्होंने कहा कि एक्टर उस समय अपने सबसे बुरे दौर से गुज़र रहे थे, जब उनकी लगातार 13-14 फ्लॉप फ़िल्में आ रही थीं. डायरेक्टर ने बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में याद करते हुए कहा, "उन्हें फ़िल्में मिलनी बंद हो गई थीं. "जब आप पहले से ही फेल हो रहे होते हैं तो लोग आपको और भी ज़्यादा नीचे धकेलते हैं."

दिलचस्प बात यह है कि जानवर असल में सनी देओल के लिए लिखी गई थी, जिन्होंने इसे छोड़ दिया. फिर दर्शन ने अजय देवगन के बारे में सोचा, लेकिन जब अक्षय ने उनसे बात की, तो किस्मत ने साथ दिया. दर्शन ने माना, “वह एक बहुत खूबसूरत, विनम्र पंजाबी लड़का था. उसमें डिसिप्लिन था, लुक्स थे, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी—वह बिकने लायक नहीं था.” “किसी ऐसे इंसान के साथ बड़े बजट की फिल्म बनाना जिस पर ट्रेड को भरोसा न हो, एक बहुत बड़ा रिस्क था.”

लेकिन उस सक्सेस से पहले वह आया, जिसे डायरेक्टर इंडस्ट्री में “बदसूरत दौर” कहते हैं. दर्शन ने कहा, “कभी-कभी लोग बुरा बर्ताव करते थे—सड़कों पर भी. जब एक्टर गिरते हैं, तो यह बहुत बुरा हो सकता है, जो लोग कभी आपकी तारीफ़ करते थे, वे अब आप पर हंसने लगते हैं.”दर्शन ने उन सालों में इंडस्ट्री के साथ अक्षय के मुश्किल इक्वेशन के बारे में भी बताया. दर्शन ने बताया, “उन्होंने एक बार मुझसे कहा था, ‘मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बड़े फिल्ममेकर मेरा मज़ाक उड़ाते थे. वे मेरी पीठ पीछे मुझे कचरा कहते थे.”

फिल्ममेकर ने कहा कि जब औरों ने साथ नहीं दिया तब उन्होंने अक्षय का साथ दिया. और आखिरकार उन्हें फिर से उठते देखाय “मुझे बहुत खुशी हुई जब अक्षय ने उन्हीं सभी लोगों के साथ काम किया… लेकिन अपनी शर्तों पर. यह मेरी भी जीत जैसा लगा.” एक और इमोशनल बात पर, दर्शन ने उनके बीच के बॉन्ड को याद किया. उन्होंने कहा, "सात साल तक यह उनका दूसरा घर था. जब वह शूटिंग नहीं कर रहे होते थे, तो मेरे ऑफिस से काम करते थे. ऐसा कनेक्शन अक्सर नहीं बनता." "दोस्ती, हमारी साथ में आखिरी फिल्म, उसी बॉन्ड को दिखाती है."