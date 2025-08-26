अक्षय कुमार और सैफ अली खान की हैवान को मिली हीरोइन, कोच्चि में चल रही प्रियदर्शन की फिल्म की शूटिंग

प्रियदर्शन की बहुप्रतीक्षित फिल्म हैवान को एक्ट्रेस मिल गई है. इस फिल्म में बॉलीवुड के दमदार सितारे अक्षय कुमार और सैफ अली खान नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग कोच्चि में शुरू हो चुकी है. हैवान फिल्म के लिए सैयामी खेर को साइन किया गया है. हैवान सैयामी के लिए खास इसलिए है क्योंकि यह उनका पहला मौका है जब वे अक्षय, सैफ और प्रियदर्शन जैसे दिग्गजों के साथ काम कर रही हैं. साथ ही, अक्षय कुमार और सैफ अली खान भी 17 साल बाद टशन के बाद इस फिल्म में साथ दिखेंगे.

अपनी खुशी जाहिर करते हुए सैयामी खेर ने कहा, 'हैवान के सेट पर कदम रखना मेरे लिए बेहद भावुक और खूबसूरत पल था. मुझे अब भी याद है जब मैं छोटी थी और थिएटर में बैठकर अक्षय सर को एक्शन में नए अंदाज में देखते हुए दंग रह जाती थी या फिर सैफ सर की कॉमेडी पर हंसते-हंसते लोटपोट हो जाती थी. तब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उन्हीं लोगों के साथ मैं एक ही सेट पर खड़ी रहूंगी, जिनकी फिल्में देखकर ही मैंने सिनेमा से प्यार करना सीखा था.'

उन्होंने आगे कहा, 'आज जब मैं शूट पर चारों तरफ देखती हूं तो खुद को याद दिलाना पड़ता है कि यह हकीकत है. वही चेहरे, जिन्हें मैं कभी दर्शक बनकर पर्दे पर देखती थी, आज उनके साथ फ्रेम शेयर कर रही हूं. और फिर प्रियदर्शन सर हैं, मेरे लिए वे सिर्फ निर्देशक नहीं हैं, बल्कि एक ऐसे कहानीकार हैं जिन्होंने हमें सिनेमा की कई यादगार फिल्में दी हैं. उनकी फिल्मों की वजह से ही मुझे फिल्मों से इतना लगाव हुआ और आज उनके निर्देशन में काम करना मेरे लिए जैसे सपना सच होने जैसा है. अभी शूटिंग की शुरुआत ही हुई है, लेकिन मैं हर पल को महसूस कर रही हूं—उत्साह, घबराहट और आभार से भरा हुआ. मेरा दिल खुशियों से भर गया है और मुझे बेहद गर्व है कि मैं इस खास फिल्म का हिस्सा हूं.'