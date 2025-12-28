विज्ञापन

संघर्ष के दिनों को याद कर भावुक हुए विनीत कुमार सिंह, बोले- सुनील शेट्टी का बॉडी डबल बना, 'सर्वाइवल ज़रूरी है', मैं एक लाश

विनीत कुमार सिंह के लिए 2025 यादगार साल रहा है. दो दशकों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा रहे इस एक्टर को आखिरकार छावा और सुपरबॉयज़ ऑफ़ मालेगांव में अपनी परफॉर्मेंस से एक बड़ी सफलता मिली, जिससे उन्हें कमर्शियल सक्सेस और क्रिटिक्स से तारीफें दोनों मिलीं.

संघर्ष के दिनों को याद कर भावुक हुए विनीत कुमार सिंह
नई दिल्ली:

विनीत कुमार सिंह के लिए 2025 यादगार साल रहा है. दो दशकों से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा रहे इस एक्टर को आखिरकार छावा और सुपरबॉयज़ ऑफ़ मालेगांव में अपनी परफॉर्मेंस से एक बड़ी सफलता मिली, जिससे उन्हें कमर्शियल सक्सेस और क्रिटिक्स से तारीफें दोनों मिलीं. हाल ही में एक बातचीत में एक्टर ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए अपने मुश्किल सफर के बारे में बात की. युवा के ऑल स्टार राउंडटेबल में एक्टर ने याद किया कि कैसे उन्होंने एक बार 2004 की फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था, जिसमें साथी पैनलिस्ट ईशान खट्टर ने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था. "ईशान यहां बैठा है. 2004 में वह एक बच्चा था और मैं उसे अपनी गोद में सेट पर लाता था. फिल्म में मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया था. 

मेरा सपना था कि एक एक्टर के तौर पर काम करूं. पर परिस्थितियां ऐसी थीं कि वह मौका था ही नहीं. लाइफ में ऐसा होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि सर्वाइवल ज़रूरी है. आप बचोगे तो आपकी कहानी आगे जाएगी. आप शहीद हो गए तो बचा क्या. कोई आपके बारे में बात नहीं करना चाहेगा. 

मेरा सपना था कि एक एक्टर के तौर पर काम करूं. पर परिस्थितियां ऐसी थीं कि वह मौका था ही नहीं. लाइफ में ऐसा होता है कि आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि सर्वाइवल ज़रूरी है. आप बचोगे तो आपकी कहानी आगे जाएगी. आप शहीद हो गए तो बचा क्या. कोई आपके बारे में बात नहीं करना चाहेगा. विनीत ने फिर याद किया कि संघर्ष के दिनों में उन्हें काम के बारे में कुछ मुश्किल फैसले लेने पड़े थे. “सुनील शेट्टी साहब का डुप्लीकेट भी किया है, संजू बाबा के लिए डेड बॉडी भी बना हूँ. एक ही चीज़ है कि अपने अंदर का दिया जलाते रहिए और बढ़ते रहिए. 

विनीत का एक्टिंग का सफर
विनीत ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2002 में संजय दत्त-स्टारर पिता में एक छोटे से रोल से की, जिसके बाद अगले दशक में कई फिल्मों में छोटे रोल किए. उन्हें अनुराग कश्यप की 2012 की कल्ट रिलीज़ गैंग्स ऑफ़ वासेपुर में एक सपोर्टिंग रोल से कुछ पहचान मिली, जिसके बाद उन्होंने मुक्काबाज़ (2018) में लीड रोल निभाया. बार्ड ऑफ़ ब्लड और रंगबाज़ जैसी सीरीज़ में OTT के ज़रिए शोहरत हासिल करने के बाद विनीत को आखिरकार 2025 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्मों में से एक छावा में कवि कलश के यादगार किरदार से पहचान मिली. उन्हें आखिरी बार तेरे इश्क में एक सपोर्टिंग रोल में देखा गया था.

