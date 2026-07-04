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लड़की पर नहीं, शराब की बोतल पर लिखा गया था अक्षय-रवीना का 32 साल पुराना गाना, डायरेक्टर ने बताया था चीप, बना डांस फ्लोर का एंथम

‘तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त’ गाना देखने पर ऐसा लगता है कि ये किसी लड़की पर लिखा गया है, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये गाना शराब की बोतल पर लिखा गया है.

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लड़की पर नहीं, शराब की बोतल पर लिखा गया था अक्षय-रवीना का 32 साल पुराना गाना, डायरेक्टर ने बताया था चीप, बना डांस फ्लोर का एंथम
शराब की बोतल पर लिखा गया था अक्षय - रवीना का गाना
नई दिल्ली:

90 के दशक का मशहूर गाना ‘तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त' को फिल्म ‘मशीन' में रीमेक किया गया है, जिसमें मुस्तफा बर्मावाला और कियारा आडवाणी ने अक्षय कुमार और रवीना टंडन की भूमिकाएं निभाई हैं. लोगों को आज भी थिरकने पर मजबूर करने वाला 90 के दशक का ये गाना आज भी एवरग्रीन है. इसकी पॉपुलैरिटी आज भी बरकरार है. इस गाने से जुड़ी कई दिलचस्प बातें हैं, जिसे जान आप भी हैरान रह जाएंगे. ‘तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त' गाना देखने पर ऐसा लगता है कि ये किसी लड़की पर लिखा गया है, लेकिन दिलचस्प बात ये है कि ये गाना शराब की बोतल पर लिखा गया है.

डायरेक्टर ने खुद बताया दिया था गाने को ‘चीप'

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहरा फिल्म का गाना तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त फिल्म के डायरेक्टर राजीव राय को पसंद नहीं आया था. वह पहले इस गाने को फिल्म में शामिल नहीं करना चाहते थे. उन्होंने कहा कि ये गाना बहुत चीप लग रहा है. डायरेक्टर राजीव राय के करीबी शब्बीर बॉक्सवाला ने एक पुराने इंटरव्यू में ये कहा था कि जब गीतकार आनंद बक्शी ने इस गाने के बोल राजीव राय को सुनाए थे तो उन्होंने इसे चीप बताया था. जिसके बाद आनंद बक्शी ने कहा कि ये गाना उन्होंने किसी लड़की पर नहीं बल्कि शराब की बोतल पर लिखा है. बाद में राजीव ने इस गाने को फिल्म में शामिल किया.

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दिलचस्प है शूटिंग की कहानी

इस गाने को मुंबई के फिल्मालय स्टूडियो के एक सेट पर हुआ था. इसकी शूटिंग काफी सीक्रेट तरीके से की गई थी. केवल गाने से जुड़े लोग और कलाकार ही सेट पर जा सकते थे, बाकी किसी को सेट पर जाने की इजाजत नहीं थी. फिल्म का म्यूजिक वीजू शाह ने दिया था. उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति ने गाने को अपनी आवाज दी थी. इस गाने को बेस्ट कोरियोग्राफी का अवार्ड भी मिला था. कहा जाता है कि ये गाना नुसरत फतेह अली खान की कव्वाली दम मस्त कलंदर मस्त मस्त से इंस्पायर्ड था.

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फिल्म के कई गाने हुए सुपरहिट

मोहरा फिल्म का केवल ये गाना ही नहीं बल्कि कई गाना सुपरहिट रहा था. टिप-टिप बरसा बानी, ना कजरे की धार और ऐ काश कहीं ऐसा होता गाना भी खूब पॉपुलर हुए थे और आज भी यादगार है. 

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