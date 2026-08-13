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OTT की दुनिया में हंसल मेहता का नया धमाका, सोनी लिव पर फिर मचेगा तहलका, 'Scam 2010' की शूटिंग शुरू

हंसल मेहता की सुपरहिट वेब सीरीज फ्रैंचाइजी की अगली किश्त Scam 2010 की आधिकारिक घोषणा हो गई है. अप्लॉज एंटरटेनमेंट और बिरला स्टूडियोज के बैनर तले बन रही यह सीरीज जल्द ही Sony LIV पर स्ट्रीम होगी.

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OTT की दुनिया में हंसल मेहता का नया धमाका, सोनी लिव पर फिर मचेगा तहलका, 'Scam 2010' की शूटिंग शुरू
Hansal Mehta Scam 2010
IMDB

Hansal Mehta Upcoming Web Series Scam 2010: भारत की सबसे पसंदीदा वेब सीरीज फ्रेंचाइजी में से एक ‘स्कैम 1992' का अगला चैप्टर जल्द ही दर्शकों से रूबरू होने वाला है. इसे लेकर मेकर्स ने अधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया है. इसके मुताबिक, 'स्कैम 1992: द हर्षाद मेहता स्टोरी' और 'स्कैम 2003: द तेलगी स्टोरी' की सफलता के बाद हंसल मेहता (Hansal Mehta) और अप्लॉज एंटरटेनमेंट अपनी चर्चित फ्रैंचाइजी का अगला धमाका लेकर लौट रहे हैं. उन्होंने सोशल मीडिया X पर इसकी जानकारी शेयर की है. जिसमें उन्होंने बताया है कि 'Scam 2010' अब फ्लोर पर आ चुकी है और इसकी शूटिंग शुरू हो गई है.

ये रहा नोटिफिकेशन

 सोनी लिव पर आएगी हंसल मेहता की  Scam 2010

शेयर की गई जानकारी के अनुसार, बिरला स्टूडियोज और अप्लॉज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बन रही इस सीरीज का निर्देशन एक बार फिर राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक हंसल मेहता ही कर रहे हैं.  शेयर की गई जानकारी में वह इसे OTT के पलैटफार्म सोनी लिव ( Sony Liv) पर लॉट करेंगे.  इस वेब सीरीज के नए चैप्टर में हंसल मेहता ने भारत के इतिहास के एक और बड़े और चर्चित वित्तीय घोटाले की परतें खोलकर उसकी कहानी दर्शकों तक पहुंचाएंगे. मेकर्स ने टीजर पोस्ट के साथ कैप्श लिखा— "LIGHTS. SCAM-ERA. ACTION! History has another story to tell!"

फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर 

यह सीरीज जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म Sony LIV पर स्ट्रीम होगी.  हालांकि, इस बार किस घोटाले और किरदार को पर्दे पर उतारा जाएगा, इसे लेकर मेकर्स ने सस्पेंस बरकरार रखा है. लेकिन इसजानकारी  के सामने आते ही सोशल मीडिया पर फैंस का एक्साइटमेंट सातवें आसमान पर पहुंच गया है. वे पोस्ट के कैप्शन में ही मैसेज कर पूछ रहे है कि आखिर किस के काले जुर्मों का अब हिसाब होगा.

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