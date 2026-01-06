विज्ञापन

साउथ की फिल्म में बॉलीवुड का छौंक, 'डकैत' में बजेगा 'मोहरा' का 'तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त' गाना

एक्टर- राइटर अदिवी शेष ने अपनी आने वाली फिल्म 'डकैत' के हाल ही में रिलीज हुए टीजर में 90 के दशक के मशहूर गाने ‘तू चीज़ बड़ी है मस्त’ को शामिल कर दर्शकों को पुरानी यादों में लौटा दिया है.

नई दिल्ली:

एक्टर- राइटर अदिवी शेष ने अपनी आने वाली फिल्म 'डकैत' के हाल ही में रिलीज हुए टीजर में 90 के दशक के मशहूर गाने ‘तू चीज़ बड़ी है मस्त' को शामिल कर दर्शकों को पुरानी यादों में लौटा दिया है. फिल्म 'मोहरा' के इस आइकॉनिक गाने का बैकग्राउंड म्यूज़िक सुनते ही पहचान में आ जाता है. शेष के लिए यह सिर्फ एक रचनात्मक फैसला नहीं, बल्कि उनके बचपन की प्यारी यादों से जुड़ा एक खास पल है. अदिवी के लिए यह गाना हमेशा से खास रहा है. बचपन में यह उनका सबसे पसंदीदा गाना था. इतना ही नहीं, स्कूल के दिनों में मंच पर किया गया उनका पहला डांस परफॉर्मेंस भी इसी गाने का हिस्सा था. एक स्कूल इवेंट में उन्होंने कई गानों का डांस मिक्स पेश किया था, जिसमें ‘तू चीज़ बड़ी है मस्त' भी शामिल था. यह उनके जीवन का पहला मौका था जब उन्होंने दर्शकों के सामने परफॉर्म किया.

जब डकैत के टीजर की तैयारी हो रही थी, तब अदिवी ने इस पुरानी याद को फिर से जीने का फैसला किया. उन्होंने इस गाने के अधिकार कानूनी तरीके से लिए, ताकि इसे फिल्म में सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और वे अपने बचपन की उस याद को दर्शकों के साथ साझा कर सकें.

इस फैसले के पीछे की भावना बताते हुए शेष ने कहा, “कुछ गाने हमेशा दिल में बस जाते हैं और ‘तू चीज़ बड़ी है मस्त' मेरे लिए ऐसा ही एक गाना है. 90 के दशक में यह गाना हर जगह बजता था और मुझे यह बहुत पसंद था. यह मेरे स्कूल के पहले डांस परफॉर्मेंस का भी हिस्सा था, और वह पल आज भी मुझे साफ याद है. फिल्म पर काम करते समय मुझे लगा कि इस गाने को शामिल करना जरूरी है - किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि एक एहसास के तौर पर. यह मेरे उस छोटे से रूप को सलाम करने जैसा है, जिसे संगीत, परफॉर्मेंस और लोगों का मनोरंजन करना पसंद था. इसलिए हमने इसके अधिकार सही तरीके से लिए. यह मेरी एक छोटी-सी याद है, जिसे एक बड़ी फिल्म में पिरोया गया है. उम्मीद है दर्शक भी इस गाने को सुनकर वही पुरानी ऊर्जा और यादें महसूस करेंगे.”

टीजर में इस गाने की झलक सामने आते ही फैंस के बीच बातचीत शुरू हो गई है. डकॉइट की रोमांचक कहानी के साथ 90 के दशक की यह संगीत याद फिल्म को और खास बना रही है. इस कदम के ज़रिए अड़ीवी शेष ने एक बार फिर दिखाया है कि वे अपनी निजी यादों को सिनेमा के साथ खूबसूरती से जोड़ना जानते हैं.

