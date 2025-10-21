विज्ञापन

असरानी के निधन से गम में डूबा बॉलीवुड, अक्षय कुमार बोले- दुख शब्दों से परे, वे बहुत प्यारे इंसान थे...

असरानी का अंतिम संस्कार 20 अक्टूबर शाम 8 बजे सांताक्रूज श्मशान घाट पर हुआ. इसमें केवल परिवारवाले और करीबी ही शामिल थे. ठीवा ने कहा, “हमने किसी को उनके निधन की सूचना नहीं दी, क्योंकि यह उनकी इच्छा थी कि इसे निजी रखा जाए.”

असरानी के निधन पर उनके कोस्टार्स ने किया याद
नई दिल्ली:

मशहूर एक्टर और अंग्रेजों के जमाने के जेलर के तौर पर पहचाने जाने वाले असरानी का निधन मुंबई में सोमवार (20 अक्टूबर) को हो गया. वे 84 साल के थे. 300 से ज्यादा फिल्मों में अपने यादगार किरदारों के लिए पॉपुलर इस कलाकार ने अंतिम सांस भारतीय आरोग्य निधि अस्पताल में लीं जहां चार दिन पहले सांस लेने में तकलीफ के कारण उन्हें भर्ती किया गया था.

डॉक्टरों के मुताबिक फेफड़ों में पानी भर जाने से उनकी हालत बिगड़ गई. उनके मैनेजर बाबूभाई ठीवा ने बताया, “वे थोड़े अस्वस्थ थे. सांस की समस्या के बाद अस्पताल में भर्ती हुए थे. आज दोपहर 3 बजे उनका निधन हो गया. डॉक्टरों ने बताया कि फेफड़ों में पानी जमा हो गया था.”

असरानी के अंतिम संस्कार की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल

असरानी का अंतिम संस्कार शाम 8 बजे सांताक्रूज श्मशान घाट पर हुआ. इसमें केवल परिवारवाले और करीबी ही शामिल थे. ठीवा ने कहा, “हमने किसी को उनके निधन की सूचना नहीं दी, क्योंकि यह उनकी इच्छा थी कि इसे निजी रखा जाए.” हालांकि, निधन की खबर फैलते ही श्मशान घाट पर उनके परिवार की तस्वीरें ऑनलाइन शेयर हो गईं, जो तेजी से वायरल हो गईं.

बॉलीवुड सितारों ने दी भावुक श्रद्धांजलि

उसी दोपहर असरानी ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिवाली की शुभकामनाएं शेयर की थीं. उनके अचानक चले जाने की खबर पर फैन्स, कोस्टार्स और फिल्म जगत के लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी. उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर असरानी को सभी ने याद किया.

अक्षय कुमार, जिन्होंने असरानी के साथ कई फिल्मों में काम किया, ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश लिखा, “असरानी जी के निधन पर शब्दों से परे दुख हो रहा है. एक हफ्ते पहले ‘हैवान' की शूटिंग पर हम गर्मजोशी से गले मिले थे. वे बेहद प्यारे इंसान थे. उनकी कॉमिक टाइमिंग लेजेंड्री थी. ‘हेरा फेरी', ‘भगम भग', ‘दे दाना दान', ‘वेलकम' से लेकर अनरिलीज्ड ‘भूत बंगला' और ‘हैवान' तक… मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा. हमारी इंडस्ट्री के लिए अपूरणीय क्षति. हंसने के लाखों कारण देने के लिए धन्यवाद, असरानी सर. ओम शांति.”

निर्देशक अनीस बज़्मी, जिन्होंने ‘वेलकम' और ‘सिंह इज किंग' में असरानी को डायरेक्ट किया, ने उनकी 40 साल पुरानी दोस्ती को याद किया. उन्होंने पीटीआई को बताया, “मैं बहुत दुखी हूं. वे शानदार एक्टर और उतने ही अच्छे इंसान थे. उनके साथ काम करना आनंद था, वे सेट के बाहर भी सबको हंसाते थे. उनकी हंसी का अंदाज अनोखा था, जिसे कोई कॉपी नहीं कर सकता. उन्हें बहुत याद करूंगा.”

गीतकार मनोज मुंतशिर ने ट्वीट कर कहा, “अंग्रेजों के जमाने के जेलर, आपने कॉमेडी का एक दौर छोड़ दिया! हमें आपकी बहुत कमी खलेगी, मिस्टर असरानी! भगवान आपको अपने चरणों में स्थान दें. ओम.” क्रिकेटर शिखर धवन ने उन्हें भारतीय सिनेमा का “सच्चा आइकॉन” बताते हुए कहा, “असरानी जी की अद्भुत कॉमिक टाइमिंग और करिश्मा देखकर बड़ा हुआ. उनकी विरासत हमेशा जिंदा रहेगी.”

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शोक संदेश में कहा, “असरानी पूर्ण मनोरंजन के प्रतीक थे. कॉमिक, स्टाइलिश या कंटेंट-ड्रिवन किरदारों में उनकी अदाकारी दर्शकों के दिलों को छू जाती थी. हिंदी सिनेमा, फैन्स और परिवार के लिए बड़ी क्षति. हम उनके दुख में साझेदार हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें यह आघात सहने की शक्ति दें.”
 

