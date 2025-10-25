विज्ञापन

राज कपूर ने असरानी के साथ काम ना करने की खाई थी कसम, ऋषि कपूर थे वजह, जानें पूरा मामला

राज कपूर ने असरानी संग काम ना करने की खाई थी कसम
हिंदी सिनेमा के वेटरन एक्टर असरानी का हाल ही में 84 साल की उम्र में निधन हो गया. वह उम्र संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे. उनके निधन से पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों को बड़ा सदमा पहुंचा. असरानी ना सिर्फ बेहतरीन एक्टर थे, बल्कि लोगों के दिलों पर राज करने वाले एक अच्छे इंसान भी थे. सोशल मीडिया पर असरानी के खास दोस्त हनीफ जावेरी का एक इंटरव्यू बहुत वायरल हो रहा है. इस इंटरव्यू में हनीफ ने असरानी के कई अनकहे खुलासे किये हैं. इनमें से एक किस्सा हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर से भी जुड़ा है, जिसमें दोनों के बीच अनबन हो गई थी. राज कपूर ने असरानी की एक बात के लिए उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था.

राज कपूर और असरानी में मनमुटाव
हनीफ जावेरी ने बताया, 'यह बात उस समय की है, जब असरानी फिल्म इंडस्ट्री में नए-नए थे, उस वक्त राज कपूर अपने बेटे ऋषि कपूर को फिल्मों में लॉन्च करने की तैयारी कर रहे  थे, लेकिन राज कपूर चाहते थे, कि फिल्मों में आने से पहले ऋषि पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लें, यहां असरानी नए-नए लोगों को ट्रेनिंग देने का काम करते थे, इस इंस्टीट्यूट में उसे ही दाखिला मिलता था, जिसने 12वीं पास की हो, लेकिन ऋषि कपूर 12वीं पास नहीं थे और उन्हें यहां एडमिशन नहीं मिला था, इसके बाद राज कपूर साहब ने असरानी को कॉल किया और उनकी मदद मांगी, लेकिन असरानी भी इसमें कुछ नहीं कर पाए, इसी कारण दोनों में मनमुटाव हो गया था'.


राज कपूर ने खाई कसम
इस घटना के बाद राज कपूर ने कसम खा ली थी कि वो ना तो असरानी के साथ काम करेंगे और ना ही अपनी किसी फिल्म में लेंगे. इधर, असरानी ने भी फैसला कर लिया था, कि वह भी कभी भी राज कपूर के साथ काम नहीं करेंगे. दूसरी तरफ ऋषि कपूर की असरानी से अच्छी दोस्ती थी. दोनों ने मुश्किल समय में एक-दूजे का साथ दिया और साथ में काम भी किया. ऋषि ने असरानी की फिल्म 'चला मुरारी हीरो बनने' के एक सीन के लिए आरके स्टूडियो में शूट करने की सलाह दी थी, क्योंकि इस सीन के लिए यह जगह परफेक्ट थी. ऋषि कपूर ने आरके स्टूडियो में शूट के लिए असरानी से फीस के रूप में एक रुपये भी नहीं लिया था.

