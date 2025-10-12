'हाउसफुल 6' के लिए अक्षय, अभिषेक और रितेश ने दिया सुझाव, जानें कब और कहा देख पाएं'हाउसफुल 5'

विज्ञापन

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म हाउसफुल 5 (Housefull 5) ने थिएटर्स में धमाल मचा दिया. अब यह फिल्म टीवी स्क्रीन पर धमाल मचाने को तैयार है.

'हाउसफुल 6' के लिए अक्षय, अभिषेक और रितेश ने दिया सुझाव

बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार (Akshay Kumar) की फिल्म हाउसफुल 5 (Housefull 5) ने थिएटर्स में धमाल मचा दिया. अब यह फिल्म टीवी स्क्रीन पर धमाल मचाने को तैयार है. इस ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फिल्म में अक्षय कुमार के साथ रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh), अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan), जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez), नरगिस फाखरी (Nargis Fakhri) और सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) जैसे  स्टार्स नजर आएंगे. इन दिनों यह फिल्म काफी चर्चा में है. इन सब के बीच डायरेक्टर तरुण मनसुखानी (Tarun Mansukhani) ने फिल्म के स्टार्स के साथ मिलकर एक मजेदार राउंडटेबल चैट में हिस्सा लिया.

इस बातचीत में  फिल्म को लेकर कई खुलासे हुए.अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 एक बार फिर से चर्चा में आ गई है. इसकी वजह राउंडटेबल चैट है जिसमें फिल्म के स्टार्स बात करते नजर आए.  वहीं ये स्टार्स इस बातचीत में 'हाउसफुल' फ्रेंचाइजी की अगली फि्ल्म पर बात करते नजर आए. स्टार्स ने 'हाउसफुल 6' (Housefull 6) के लिए आइडियाज दिए. रितेश ने कहा, 'चलो, इस बार फुल-ऑन हॉरर-कॉमेडी बनाते हैं, भूत-प्रेत के साथ हंसी का तड़का.' अक्षय कुमार ने कहा, 'क्यों ना स्वर्ग और नर्क (Heaven & Hell) का कॉन्सेप्ट लें? सब लोग वहां उलट-पुलट में फंस जाएं, लेकिन अभिषेक बच्चन ने तो गेम ही चेंज कर दिया, बोले, 'इसे सुपरहीरो थीम में ले चलो. हाउसफुल गैंग सुपरपावर के साथ मस्ती करे.' इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.

 'हाउसफुल 5' का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर 11 अक्टूबर को रात 8 बजे हुआ है. इस फिल्म को टीवी पर देख कर फैंस काफी खुश हुए. 

