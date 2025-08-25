विज्ञापन

Bigg Boss 19: पहले ही दिन घर में अंडे को लेकर हुआ बवाल, देर रात एक-दूसरे से भीड़ गए ये एक कंटेस्टेंट

बिग बॉस का सीजन 19 शुरू हो चुका है. पहले ही दिन घर में लड़ाई शुरू हो गई है. अंडे को लेकर बशीर और कुनिका के बीच होगी लड़ाई.

बिग बॉस के पहले ही दिन घर में अंडे को लेकर हुआ बवाल
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 शुरू हो गया है और पहले ही दिन से शो में लड़ाइयों का सिलसिला होने वाला है. घर में पहले दिन ही खाने को लेकर लड़ाई हो रही है. बिग बॉस के घर में खाने को लेकर हमेशा से झगड़े हुए हैं लेकिन इस सीजन में तो पहले दिन पंगा होना शुरू हो गया है. आज के एपिसोड में अंडे बनाने को लेकर कुनिका सदानंद और बशीर अली के बीच बहस होने वाली है. शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें ऑमलेट को लेकर दोनों के बीच बहस हो रही है.

अंडे ने बिगाड़ा घर का माहौल
बिग बॉस के घर में आते ही बशीर अली की लड़ाइयां शुरू हो गई हैं. इस बार वो एक अंडे को लेकर छिड़ गए हैं. एक ऑमलेट को लेकर बहस हो गई. दरअसल हुआ ये कि खाने के समय बशीर को कुनिका ने कहा कि आप अपना ऑमलेट खुद बना लो. कुनिका ने जिस तरह से बशीर को बोला वो उन्हें पसंद नहीं आया. जिसकी वजह से देर रात दोनों के बीच बहस हुई. रात को लाइट्स ऑफ होने के बाद बशीर कुनिका के पास आए और उन्होंने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए.

बशीर ने किया झगड़ा
बशीर कुनिका से आकर कहते हैं- उन्होंने कभी अपने लिए कुछ बनाने के लिए कहा ही नहीं. मैंने कभी आपसे एक गिलास पानी तक नहीं मांगा.. इसके बाद कुनिका अपनी तरफ से सफाई देने लगती हैं लेकिन बशीर भड़क जाते हैं और उन्हें बोलने तक नहीं देते हैं. बशीर को ऐसे बात करता देख बाकी घरवाले भी चौंक जाते हैं.

बशीर कुनिका को रूड कहते हैं. साथ ही कहते हैं कि जब तक वो उनके साथ बदतमीजी न करें, वो भी उनके साथ न करें. बशीर का पारा इतना हाई हो जाता है कि वो कुनिका से तेज आवाज में बात करने लगते हैं. वो कुनिका की उम्र का भी लिहाज नहीं करते हैं.  

