Akhanda 2 Thaandavam का दूसरा टीजर रिलीज, रॉ और दमदार अवतार में नजर आए NBK

गॉड ऑफ मासेस नंदमुरी बालकृष्ण और ब्लॉकबस्टर मेकर बॉयापाटी श्रीनु की बहुप्रतीक्षित, भक्ति से भरपूर ऐक्शन एक्स्ट्रावैगेंजा अखंडा 2: थांडवम, उनकी सुपरहिट फिल्म अखंडा का सीक्वल है जिसे निर्माता राम अचंता और गोपीचंद अचंता भव्य पैमाने पर 14 Reels Plus बैनर के तहत बना रहे हैं. फिल्म को गर्वपूर्वक एम. तेजस्विनी नंदमुरी प्रस्तुत कर रही हैं. पहला टीज़र, जिसमें प्रतिष्ठित ‘अखंडा' किरदार को एक दमदार ऐक्शन सीक्वेंस के साथ दोबारा पेश किया गया था, दर्शकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया प्राप्त कर चुका है. अब बालकृष्ण के दूसरे किरदार को पेश करने के लिए निर्माताओं ने एक और बिजली जैसी झलक “अखंडा 2: ब्लास्टिंग रोर” जारी की है. अपने शीर्षक के अनुरूप, इस वीडियो में बालकृष्ण का पूरा मास अवतार देखने को मिलता है रॉ पावर, एनर्जी और हाई-वोल्टेज ऐक्शन से भरपूर.

NBK की यह ‘मास वार्निंग' बॉयापाटी की उस खास स्टाइल को दर्शाती है, जिसमें वे अपने नायकों को एक भव्य और लार्जर देन लाइफ रूप में पेश करते हैं. बालकृष्ण सिंह की तरह दहाड़ते हैं उनका दमदार डायलॉग डिलीवरी और एड्रेनालिन बढ़ा देने वाला ऐक्शन ब्लॉक एक विज़ुअल ट्रीट है. आखिरी सीन में जब वे पलटकर जमीन पर पैर मारते हैं और घोड़े डर के मारे उछल जाते हैं वह एक परफेक्ट मास एलिवेशन शॉट है.

राम-लक्ष्मण की जोड़ी ने ऐक्शन को बेमिसाल स्तर तक पहुंचाया है, वहीं एस. थमन का धमाकेदार बैकग्राउंड स्कोर पूरी तीव्रता के साथ रोंगटे खड़े कर देता है. प्रोडक्शन वैल्यूज बेहद भव्य दिखाई देती हैं. इस नए टीजर के साथ अखंडा 2: थांडवम को लेकर दर्शकों की उम्मीदें आसमान छू रही हैं.

फिल्म में सम्युक्था लीडिंग लेडी के रूप में नजर आएंगी, जबकि आधि पिनिसेट्टी एक शक्तिशाली और अहम किरदार निभा रहे हैं. हर्षाली मल्होत्रा एक प्रमुख भूमिका में हैं, जो कहानी में भावनात्मक गहराई जोड़ती है. तकनीकी टीम में भी बेहतरीन नाम शामिल हैं सी.रामप्रसाद और संतोष डी.डेटाके सिनेमैटोग्राफी संभाल रहे हैं, तमिराजू एडिटिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और ए.एस. प्रकाश आर्ट डायरेक्टर हैं.

शक्तिशाली टीम और आसमान छूती उम्मीदों के साथ, अखंडा 2: थांडवम एक आध्यात्मिक ऐक्शन स्पेक्टेकल बनने जा रही है जिसे फैंस बिल्कुल मिस नहीं करना चाहेंगे. अखंडा 2: थांडवम विश्वभर के सिनेमाघरों में 5 दिसंबर 2025 को दहाड़ मारेगी!