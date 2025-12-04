दिसंबर 2025 के 31 दिन में 38 फिल्में, लिस्ट से सिलेक्ट करें किसके लिए करेंगे जेब ढीली

नया साल आने वाला है और लोग इसकी तैयारियों में लग गए हैं. नए साल में कई शानदार फिल्में सिनेमाघरों और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली हैं मगर दिसंबर 2025 का महीना भी सिनेमा लवर्स के लिए कुछ कम एंटरटेनमेंट नहीं लेकर आ रहा है. इस महीने सिनेमाघरों पर पूरी 38 फिल्में रिलीज हो रही है. ये फिल्में हर जॉनर की हैं और आपका खूब एंटरटेनमेंट करने वाली हैं. इसमें बॉलीवुड से लेकर साउथ और हॉलीवुड हर फिल्में मौजूद हैं. अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन-सी फिल्म देखने के लिए जाना है. आइए आपको इन 38 फिल्मों की लिस्ट बता देते हैं ताकि आप इन्हें नोट कर लें और पहले ही प्लान बना लें कि आपको कौन-सी फिल्म देखनी है या नहीं.

दिसंबर 2025 के 31 दिन में 38 फिल्में

किल बिल द होल ब्लडी अफेयर- 2 दिसंबर फाइव नाइट्स एट फ्रेडी 2- 2 दिसंबर जुजुत्सु- 2 दिसंबर वॉयलेंट रोज- 2 दिसंबर धुरंधर- 5 दिसंबर लॉकडाउन- 5 दिसंबर गेम ऑफ लोन्स- 5 दिसंबर खजुराहो ड्रीम्स- 5 दिसंबर धीरम- 5 दिसंबर अखंडा 2- 5 दिसंबर पोंगला- 5 दिसंबर कलमकवल- 5 दिसंबर केंपू हलादी हसिरू- 5 दिसंबर मारनामी- 5 दिसंबर धर्मम- 5 दिसंबर रेचल- 6 दिसंबर द डेविल-11 दिसंबर मोवली-12 दिसंबर किस किसको प्यार करूं 2- 12 दिसंबर भा.भा.बा-18 दिसंबर लव इंश्योरेंस कंपनी- 18 दिसंबर अवतार- फायर एंड एश- 19 दिसंबर द स्पॉन्ज बॉब- 19 दिसंबर इज दिस थिंग ऑन- 19 दिसंबर दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी- 19 दिसंबर एनाकोंडा- 25 दिसंबर मार्टी सुप्रीम- 25 दिसंबर द टेस्टामेंट ऑफ एन ली- 25 दिसंबर सॉन्ग संग ब्लू- 25 दिसंबर इक्कीस- 25 दिसंबर तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी- 25 दिसंबर चैंपियन- 25 दिसंबर रेट्टा थाला- 25 दिसंबर सर्वम माया- 25 दिसंबर सिरई- 25 दिसंबर मार्क- 25 दिसंबर वृषभ- 25 दिसंबर शंभाला-25 दिसंबर

दिसंबर बन गया फिल्म फेस्टिवल

दिसंबर का ये फिल्मी धमाका बस बता रहा है कि साल का एंडिंग नोट पूरा पैसा वसूल होने वाला है. इतने तगड़े जॉनर, इतनी सारी रिलीज और इतना सारा एंटरटेनमेंट—सिनेमा लवर्स के लिए ये महीना एक फुल-ऑन ब्लॉकबस्टर फीस्ट बनने जा रहा है. अब बस पॉपकॉर्न पकड़िए, अपनी फेवरेट फिल्म लॉक कीजिए और दिसंबर को बना डालिए मूवी मैराथन मंथ.