अजय देवगन समेत इन स्टार्स ने तीसरी बार पीएम बनने पर नरेंद्र मोदी को दी बधाई, कंतारा स्टार ने भी लिखा खास मैसेज

नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए तैयार हैं और पूरा देश उत्साह से भरा हुआ है. दिल्ली में रविवार (9 जून) को शपथ ग्रहण समारोह से पहले अजय देवगन से लेकर अनिल कपूर तक कई बॉलीवुड हस्तियां उन्हें बधाई देने के लिए आगे आई हैं. अभिनेता अजय देवगन ने ट्विटर के नाम से मशहूर एक्स पर अपनी शुभकामनाएं भेजीं. उन्होंने लिखा, "प्रधानमंत्री @narendramodi जी को उनके फिर चुने जाने पर बधाई! अपनी बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ भारत को समृद्धि और महानता की ओर ले जाने में निरंतर सफलता की कामना करता हूं."

कंतारा स्टार अभिनेता ऋषभ शेट्टी ने भी उन्हें बधाई देने के लिए सोशल मीडिया को चुना और लिखा, "भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए #नरेंद्रमोदी को बधाई. हम विकास, शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण की गहराई से सराहना करते हैं." अभिनेता अनिल कपूर भी इस कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हैं. उन्हें ANI पर अपने विचार व्यक्त करते हुए देखा गया. शपथ ग्रहण समारोह के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "मैं बस यही चाहता हूं कि देश समृद्ध हो और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे. यह सकारात्मक है."

अभिनेता अनुपम खेर ने बताया कि वे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे. एएनआई के साथ हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि वे तीसरी बार शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा ले रहे हैं. "पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री ने देश को बहुत अच्छे से चलाया है. मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में नई सरकार देश को आगे ले जाएगी. हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ सकते हैं. मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस समारोह में आमंत्रित किया है."

इससे पहले दिन में अभिनेता रजनीकांत ने कहा कि मोदी का तीसरी बार पद संभालना एक बड़ी उपलब्धि है और लोकतंत्र के लिए एक अच्छा संकेत है. "मैं शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने जा रहा हूं... यह एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना है... लगातार तीसरी बार पद संभालना नरेंद्र मोदी की बड़ी उपलब्धि है, उन्हें मेरी हार्दिक शुभकामनाएं.