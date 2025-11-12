विज्ञापन

ऐश्वर्या राय की सादगी के आगे माधुरी पड़ गई थी फीकी, बन गई थी देवदास की पार्टी की जान, 23 साल पुराना वीडियो वायरल

23 साल पहले फिल्म की रिलीज से पहले इसकी मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें फिल्म की स्टारकास्ट के साथ-साथ कई दिग्गज बॉलीवुड स्टार्स भी पहुंचे थे. लेकिन ऐश्वर्या राय की सादगी ने सभी का ध्यान खींच लिया था.

Read Time: 3 mins
Share
ऐश्वर्या राय की सादगी के आगे माधुरी पड़ गई थी फीकी, बन गई थी देवदास की पार्टी की जान, 23 साल पुराना वीडियो वायरल
ऐश्वर्या राय की सादगी के आगे माधुरी पड़ गई थी फीकी, देवदास की प्रीमियर पार्टी का वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ स्टारर ब्लॉकबस्टर रोमांटिक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म 'देवदास' (2002) एक कल्ट क्लासिक फिल्मों की कैटेगरी में आती है. शाहरुख खान की एक्टिंग देखनी है तो 'देवदास' बेस्ट ऑप्शन है. फिल्म को संजय लीला भंसाली ने डायरेक्ट किया था. फिल्म देवदास का एक-एक सीन देखने-दिखाने लायक है. फिल्म में सभी स्टार्स ने बेहतरीन काम किया था. वहीं फिल्म की रिलीज से पहले इसकी मुंबई में स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें फिल्म की स्टारकास्ट के साथ-साथ कई दिग्गज बॉलीवुड स्टार्स भी पहुंचे थे. इस वीडियो में आप 'देवदास' की स्क्रीनिंग पर आए स्टार्स की झलकियां देख सकते हैं.

देवदास की स्पेशल स्क्रीनिंग

वीडियो की शुरुआत में शाहरुख खान दिख रहे हैं. इसके बाद ऐश्वर्या राय फिल्म स्क्रीनिंग इवेंट में पहुंचती हैं. फिरोज खान, दिवंगत पेंटर एमएफ हुसैन, संजय लीला भंसाली, टीनू आनंद, चंकी पांडे, सैफ अली खान, आशुतोष राणा, अमरीश पुरी और प्रेम चोपड़ा भी देवदास की स्पेशल स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे. वहीं, माधुरी दीक्षित अपने पति श्रीराम नेने के साथ पहुंचीं थी. गौरतलब है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान माधुरी दीक्षित प्रेग्नेंट थीं. देवदास की स्क्रीनिंग पर संजय लीला भंसाली और बिनोद प्रधान (सिनेमैटोग्राफर) ने फिल्म की खासियत और इसे बनाने में आई चुनौतियों के बारे में भी बताया था. वहीं, फिल्म देखने के बाद स्क्रीनिंग पर आए सभी स्टार्स ने इसे शानदार रिस्पॉन्स दिया. बता दें, मुकेश भट्ट और शाहरुख के दोस्त करण जौहर देवदास की स्क्रीनिंग पर पहुंचे थे.

फिल्म की स्टारकास्ट

बता दें, 12 जुलाई 2002 को जब यह फिल्म रिलीज हुई, तो इसने ने उस वक्त बॉक्स ऑफिस 2 करोड़ रुपये से खाता खोला था. देवदास ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 41.66 करोड़ रुपये, ओवरसीज में 31.6 करोड़ रुपये और वर्ल्ड वाइड 89.46 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. देवदास एक कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म है. देवदास शाहरुख खान की हिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हैं. शाहरुख के साथ-साथ फिल्म में अन्य कलाकारों ने दमदार काम किया था, जिसमें किरण खेर के काम को भी खूब तालियां मिली थीं. किरण ने फिल्म में ऐश्वर्या राय की मां का रोल प्ले किया था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai, Madhuri Dixit, Devdas 2002, Devdas Special Screening
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com