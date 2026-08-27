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ऐश्वर्या-सोनू सूद से लेकर आलिया-यश तक, खून का रिश्ता नहीं फिर भी भाई-बहन से बढ़कर हैं ये सेलेब्स, हर साल निभाते हैं राखी की रस्म

खून का रिश्ता न होने के बावजूद ऐश्वर्या राय-सोनू सूद से लेकर आलिया भट्ट-यश जौहर तक, ये सितारे हर साल राखी बांधकर भाई-बहन के रिश्ते की खूबसूरत मिसाल पेश करते हैं.

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ऐश्वर्या-सोनू सूद से लेकर आलिया-यश तक, खून का रिश्ता नहीं फिर भी भाई-बहन से बढ़कर हैं ये सेलेब्स, हर साल निभाते हैं राखी की रस्म
ऐश्वर्या राय हर साल सोनू सूद को बांधती हैं राखी

भाई-बहन का रिश्ता बेहद खास होता है और रक्षाबंधन के मौके पर इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है. मनोरंजन जगत में भी कई सेलेब्स ऐसे हैं, जिनके बीच खून का रिश्ता ने होते हुए भी भाई-बहन जैसा गहरा स्नेहपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है. इंडस्ट्री में कई ऐसी जोड़ियां हैं जो खून के रिश्ते से भाई-बहन नहीं हैं, फिर भी सालों से एक-दूसरे को राखी बांधते आ रहे हैं और इस रिश्ते को पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं. आइए जानते हैं मनोरंजन जगत की उन चर्चित जोड़ियों के बारे में, जो एक-दूसरे को राखी बांधकर भाई-बहन के रिश्ते की मिसाल कायम करती हैं.

आलिया भट्ट और यश जौहर (करण जौहर के बेटे)

करण जौहर आलिया भट्ट को अपनी बेटी जैसा मानते हैं और आलिया भी उनके बच्चों (यश और रूही) के बेहद करीब हैं और हर साल रक्षाबंधन के मौके पर यश की कलाई पर राखी बांधती आ रही हैं.

अभिनेत्री ऐश्वर्या राय और अभिनेता सोनू सूद 

2008 में आई फिल्म जोधा अकबर में दोनों ने भाई-बहन (जोधाबाई और सुजामल) का किरदार निभाया था. तब से, ऐश्वर्या हर साल सोनू सूद को राखी बांधती आ रही हैं. सोनू हर साल रक्षाबंधन पर ऐश्वर्या से मिलने जाते हैं और वह उन्हें राखी बांधती हैं.

गौरी खान और साजिद खान

बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक साजिद खान को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान अपना मुंहबोला भाई मानती हैं और हर साल उन्हें राखी बांधती हैं. दोनों परिवार एक-दूसरे के बेहद करीब हैं. साजिद खान की सगी बहन फराह खान और शाहरुख खान के परिवार के बीच बहुत पुरानी और गहरी दोस्ती है. इसी पारिवारिक और करीबी रिश्ते के चलते गौरी खान साजिद खान को भाई मानती हैं.

अशनूर कौर और रोहन मेहरा

टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर अभिनेता रोहन मेहरा को अपने सगे भाई की तरह मानती हैं और हर साल उन्हें राखी बांधती हैं. दोनों ने लोकप्रिय टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में साथ काम किया था, जहां उन्होंने ऑन-स्क्रीन भाई-बहन (नक्ष और नायरा) की भूमिका निभाई थी. दोनों पिछले कई सालों से लगातार रक्षाबंधन का त्योहार मनाते आ रहे हैं और एक-दूसरे के सुख-दुख में हमेशा साथ रहते हैं

दीपिका पादुकोण और जलाल (बॉडीगार्ड)

अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अपने वफादार और साए की तरह साथ रहने वाले बॉडीगार्ड जलाल को बहुत मानती हैं. उन्होंने अपनी सुरक्षा का जिम्मा उठाने वाले जलाल को भाई मानते हुए उनकी कलाई पर राखी बांधती हैं.

निया शर्मा और क्रिस्टल डिसूजा

दोनों अभिनेत्रियों ने मशहूर टीवी सीरियल 'एक हजारों में मेरी बहना है' में बहनों (मानवी और जीविका) का किरदार निभाया था. शो खत्म होने के बाद भी दोनों के बीच पक्की दोस्ती है और वे असल जिंदगी में भी एक-दूसरे को रक्षाबंधन पर राखी बांधकर यह त्योहार मनाती हैं. वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपने रक्षाबंधन सेलिब्रेशन के खूबसूरत वीडियो और तस्वीरें शेयर करती हैं, जिन्हें फैंस बहुत पसंद करते हैं.

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