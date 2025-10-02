ऐश्वर्या राय की भाभी की 10 तस्वीरें, ननद श्वेता बच्चन की हैं पक्की सहेली

ऐश्वर्या राय बच्चन हमेशा चर्चा में रहती हैं, लेकिन उनकी फैमिली के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं. उनकी शादी से पहले का परिवार यानी कि उनका मायका अक्सर सुर्खियों से दूर ही रहता है. जिसमें ऐश्वर्या राय के भाई भी शामिल हैं. ऐश्वर्या के भाई आदित्य राय आमतौर पर लो प्रोफाइल लाइफ जीते हैं. लेकिन उनकी पत्नी और ऐश्वर्या राय की भाभी पर ये बात बिलकुल भी लागू नहीं होती. आदित्य जितने लो प्रोफाइल हैं उनकी पत्नी श्रिमा राय सोशल मीडिया पर उतनी ही ज्यादा एक्टिव और फेमस हैं.



सोशल मीडिया की दुनिया में कदम रखने से पहले श्रिमा राय स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, मुंबई में वेल्थ मैनेजमेंट के क्षेत्र में काम कर चुकी हैं. यानी उनकी शुरुआत पूरी तरह कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हुई थी.

श्रिमा ने 2009 में मिसेज इंडिया ग्लोब प्रतियोगिता में रनर अप का खिताब जीता.

उन्हें मोस्ट ब्यूटीफुल फेस का टाइटल भी मिल चुका है. इसके बाद ही उन्होंने फैशन और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में कदम रखा.

श्रिमा का बचपन अमेरिका में बीता. उनके पिता साइंटिस्ट थे और उनकी मां लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करती थीं.

श्रिमा हमेशा इस बात पर जोर देती हैं कि उन्होंने अपनी सोशल मीडिया करियर की पहचान खुद बनाई है. उन्होंने कभी भी अपनी फैमिली कनेक्शंस या ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम का सहारा नहीं लिया.

श्रिमा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर फैशन, हेयरकेयर और ब्यूटी से जुड़े कई वीडियो शेयर करती हैं.

सोशल मीडिया पर श्रिमा पेरेंटिंग जर्नी पर भी खुलकर बात करती हैं. एक मां के तौर पर अपनी पेरेंटिंग जर्नी और फैमिली लाइफ से जुड़े अनुभव भी फॉलोअर्स के साथ साझा करती हैं.

वो कई कपड़ों और मेकअप ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करती हैं. खासतौर पर लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करने पर उनका ध्यान रहता है.

श्रिमा और आदित्य राय के दो बेटे हैं, शिवांश और विहान. ये दोनों आदित्य की मां वृंदा राय के साथ रहते हैं.

श्रिमा और ऐश्वर्या राय बच्चन की साथ में तस्वीरें सोशल मीडिया पर बहुत कम मिलती हैं. दोनों एक-दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी नहीं करतीं. लेकिन जब भी किसी फैन ने श्रिमा से ऐश्वर्या के बारे में सवाल किया, तो उन्होंने हमेशा प्यार से जवाब दिया है. वहीं श्रिमा ऐश की ननद श्वेता की भी काफी अच्छी दोस्त हैं. वह तब चर्चा में आई थीं, जब उन्होंने श्वेता की दिया हुआ उपहार इंस्टा पर स्टेटस लगाया था.