अरुण खेत्रपाल बने अगस्त्य नंदा, इक्कीस का ट्रेलर देख इमोशनल हुए नाना अमिताभ बच्चन, लिखा- स्पेशल

अमिताभ बच्चन ने नाती अगस्तय नंदा और धर्मेंद्र की 'इक्कीस' का ट्रेलर रिलीज होने के बाद रिएक्शन दिया और 'स्पेशल' बताया है. 

अमिताभ बच्चन ने इक्कीस के ट्रेलर पर दिया रिएक्शन
नई दिल्ली:

अमिताभ बच्चन ने युद्ध ड्रामा फिल्म "इक्कीस" की रिलीज से पहले पोते अगस्त्य नंदा को 'स्पेशल' बताया है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि इक्कीस फिल्म अरुण खेत्रपाल की जिंदगी पर बनी है. वहीं धर्मेंद्र और अगस्तय नंदा इस फिल्म में अहम किरदार निभाते हुए नजर आ रहे हैं. बिग बी ने अपने ब्लॉग में अगस्त्य के लिए एक इमोशनल मैसेज लिखा. कैसे उन्होंने एक बार अपने नन्हे बच्चे को गोद में लिया था याद करते हुए बिग बी ने लिखा, "अगस्त्य! तुम्हारे जन्म लेते ही मैंने तुम्हें अपनी गोद में लिया था... कुछ महीने बाद, मैंने तुम्हें फिर से अपने हाथों में लिया और तुम्हारी कोमल उंगलियां मेरी दाढ़ी से खेलने लगीं... आज तुम दुनिया भर के सिनेमाघरों में खेलते हो..."

गर्वित नाना ने आगे लिखा, "तुम खास हो... मेरी सारी प्रार्थनाएं और आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं... तुम हमेशा अपने काम को गौरवान्वित करो और परिवार के लिए सबसे बड़ा गौरव (लाल दिल और हाथ जोड़े हुए इमोजी)."

इससे पहले फिल्म निर्माता करण जौहर ने भी "इक्कीस" के ट्रेलर की जमकर तारीफ की थी. करण जौहर ने सोशल मीडिया पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा, "बहुत पसंद आया!!! यह एक बेहतरीन फिल्म होने वाली है!!! श्रीराम अपने बेहतरीन खेल में!!! एग्गी, मुझे तुमसे बहुत प्यार है!!! बहुत गर्व है!!! @maddockfilms को ढेर सारा प्यार और बधाई."

बता दें कि राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित, "इक्कीस" भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की प्रेरणादायक कहानी पेश करती है. खेत्रपाल ने बसंतर की लड़ाई में दुश्मन का सीधा सामना किया और अपनी जान गंवाने से पहले 10 पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट कर दिया था. हाल ही में इक्कीस का ट्रेलर शेयर किया गया है, जिसमें अगस्तय नंदा को अरुण खेत्रपाल के किरदार में देखा जा सकता है. इशके अलावा फीमेल लीड अक्षय कुमार की भांजी सिमर भाटिया नजर आ रही हैं. वहीं धर्मेंद्र, जयदीप अहलावत, सिकंदर खेर और दीपक डोबरियाल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. 

