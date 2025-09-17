'गदर 2' और 'जाट' की सफलता के बाद सनी देओल की अगली फिल्म भी है धांसू, लेकिन सिनेमाघरों पर नहीं होगी रिलीज

सनी देओल (Sunny Deol) इन दिनों फिर से बॉलीवुड के ऐसे स्टार बन चुके हैं जिनकी इन दिनों काफी डिमांड है. गदर 2 (Gadar 2) की मेगा सक्सेस के बाद से उनका करियर एक बार फिर टॉप गियर में है. इसी साल उनकी जाट (Jaat) रिलीज हुई थी और अब सनी देओल लगातार नई नई फिल्मों की लाइनअप अनाउंस कर रहे हैं. ताजा अपडेट ये है कि सनी देओल की एक और फिल्म को लेकर खबरें आना शुरू हो गई हैं. लेकिन ये फिल्म सिनेमाघरों में नहीं बल्कि सीधे नेटफ्लिक्स (Netflix) पर रिलीज होगी. और खास बात ये है कि इसमें उनके साथ एक दमदार एक्टर अक्षय खन्ना भी नजर आएंगे.
#SunnyDeol and #AkshayeKhanna will headline a commercial thriller for #Netflix.The film will be directed by #SiddharthPMalhotra,Tentatively titled ‘#Ikka,'this film, an original #script designed to showcase #Sunny in a fresh, unconventional #role. set to go on floors next #month! pic.twitter.com/4jtkej1Ivv— jitendra ATULKAR (@AtulkarJitendra) September 16, 2025
नेटफ्लिक्स पर आएगी ‘इक्का'
बताया जा रहा है कि सनी देओल और अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म इक्का (Sunny Deol Ikka) को सिद्धार्थ पी. मल्होत्रा डायरेक्ट कर रहे हैं, जो पहले हिचकी जैसी फिल्म बना चुके हैं. इस बार वो एक हाई-वोल्टेज कॉमर्शियल थ्रिलर लेकर आ रहे हैं. फिल्म का टाइटल फिलहाल 'इक्का' रखा गया है. लेकिन मेकर्स इसे आगे बदल भी सकते हैं. दिलचस्प ये है कि इक्का किसी पुरानी फिल्म का रीमेक नहीं है. बल्कि एक नई और फ्रेश कहानी है, जिसमें दर्शकों को सनी देओल का एक ऐसा अवतार देखने को मिलेगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा. रिपोर्ट्स की मानें तो फिल्म की शूटिंग अगले महीने से शुरू हो जाएगी और इसका बड़ा हिस्सा मुंबई और विदेश में शूट होगा
क्यों है खास ‘इक्का'
सनी देओल की 'इक्का' के खास होने की कई वजहें हैं. पहला, ये फिल्म सीधे ओटीटी (OTT) प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Sunny Deol Netflix) पर रिलीज होगी, जिससे ये ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचेगी. दूसरा, इसमें सनी देओल और अक्षय खन्ना की जोड़ी साथ आ रही है, जिन्हें लंबे वक्त से स्क्रीन पर साथ नहीं देखा गया. तीसरा, कहानी ओरिजिनल है, यानी ऑडियंस को पूरी तरह नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है. कुल मिलाकर, सनी देओल आने वाले साल में बॉक्स ऑफिस और ओटीटी दोनों पर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं.
सनी देओल की फिल्मों की लंबी लिस्ट
अगर सनी देओल के अपकमिंग मूवीज (Sunny Deol Upcoming Movies) की बात करें तो उनके पास फिल्मों की लाइन लगी हुई है. सबसे पहले है बॉर्डर 2 (Border 2), जिसे लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह है. इस फिल्म का नाम आते ही फैंस के बीच नॉस्टेल्जिया और जोश दोनों बढ़ जाता है. इसके बाद सनी देओल नजर आएंगे नितेश तिवारी की रामायण (Ramayana) में. इसमें वो भगवान हनुमान का किरदार निभाने वाले हैं, जो अपने आप में बेहद दमदार रोल है.
